Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты – стипендии, – Гришина

Все научно-педагогические работники, которые находятся на связи и проводят обучение в условиях военного положения, будут получать зарплату. А студентам в это время будут выплачиваться стипендии.

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, комментируя итоги онлайн-встречи с главой Комитета, представителями МОН и Союза ректоров.

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По ее словам, большинство ректоров находятся на рабочих местах, они контролируют работу и держат оборону.

Юлия Гришина сообщила, что ряд учреждений высшего образования, расположенных не в зоне боевых действий, начинают дистанционное обучение уже с понедельника, 14 марта.

Кроме того, ректоры поддержали законопроект об отмене ВНО, ГИА в этом году. Аккредитация будет проведена бесплатно и без привычных процедур.

Добавим, что из-за войны в Украине в МОН нарабатывают механизм однократной отмены вступления по ВНО и ЕВЭ в 2022 году. Там подчеркнули, что никаких экзаменов для поступления в университет не будет. МОН уже подало соответствующий законопроект в Верховную Раду, его рассмотрят в ближайшее время.

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