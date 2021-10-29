Все области вакцинировали 80% учителей, – Шкарлет обнародовал новую статистику
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Министр образования Сергей Шкарлет обнародовал показатели вакцинации среди работников школ в Украине. По его словам, одну дозу прививки от COVID-19 уже получили около 90% учителей.
В то же время, двумя дозами вакцинировано более 417 тысяч работников школ, а это почти 65%.
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Где вакцинировали больше всего учителей
Наибольшее количество вакцинированных педагогов хотя бы одной дозой демонстрируют следующие регионы:
- Киевская область – 98,8%;
- Николаевская область – 98%;
- Харьковская область – 95,5%;
- Хмельницкая область – 94,1%;
- Донецкая область – 93%.
Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигли все области Украины. Хотя еще несколько дней назад Ровненская область отставала.
Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей,
– написал Шкарлетт.
Кстати, во Львове и Киеве учащихся 1 – 11 классов отправляют на дистанционное обучение с 1 ноября. Это сделают для того, чтобы остановить волну заболевания COVID-19.