В то же время, двумя дозами вакцинировано более 417 тысяч работников школ, а это почти 65%.

Новые области в красной зоне: как там будут работать школы и садики

Где вакцинировали больше всего учителей

Наибольшее количество вакцинированных педагогов хотя бы одной дозой демонстрируют следующие регионы:

Киевская область – 98,8%;

Николаевская область – 98%;

Харьковская область – 95,5%;

Хмельницкая область – 94,1%;

Донецкая область – 93%.

Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигли все области Украины. Хотя еще несколько дней назад Ровненская область отставала.

Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей,

– написал Шкарлетт.

Кстати, во Львове и Киеве учащихся 1 – 11 классов отправляют на дистанционное обучение с 1 ноября. Это сделают для того, чтобы остановить волну заболевания COVID-19.