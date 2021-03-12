Все о деньгах: бесплатные мастер-классы для школьников во Львове
Пространство инновационного образования Lviv Open Lab приглашает школьников научиться финансовой грамоте. Участие в проекте могут принять дети в возрасте от 10 до 17 лет.
Источник:Львівська міська рада
Цель инициативы – научить детей правильного отношения к деньгам и их использования в качестве инструмента для достижения своих целей. Кроме этого, мастер-классы направлены на создание устойчивого финансового фундамента в будущем.
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Что известно о проекте
Инициатива реализуется пространством инновационного образования Lviv Open Lab при поддержке бизнес-школы ФИКС. Мастер-классы проведут в рамках проекта "Фин Лаб", а запуск запланирован на 27 марта.
О стартапах, собственном бизнесе, валютах, страховых полисах и кредитах не учат в школах. Поэтому мы решили провести 4 бесплатные мастер-класса финансовой грамотности для тех, кто желает научиться правильно управлять своими деньгами,
– рассказывает коммуникатор Lviv Open Lab Дарина Кухарь.
Всего на мастер-классах рассмотрят 4 темы:
- Деньги (банкноты, монеты, как зарабатывать).
- Банковская карта (все о безналичных расчетах, кэшбеке и приложениях).
- Как не остаться с пустым кошельком и экономить (рекламные ловушки и покупки в интернете).
- Финансовая игра "Студент".
Для того чтобы принять участие, школьникам нужно зарегистрироваться по ссылке. Занятия планируют проводить очно, в помещении Lviv Open Lab в течение 2 недель, каждую субботу и воскресенье.
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