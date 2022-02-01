По данным Минобразования, 20 и 27 января в Киево-Могилянской академии проходили выборы руководителя вуза.

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Выборы прошли со скандалом

27 января примерно в 13:25 в помещение, где проходил процесс голосования, зашли несколько неизвестных лиц, которые:

один ящик с бюллетенями залили краской зеленого цвета (по предварительным данным, зеленкой),

другой ящик с бюллетенями вынесли за пределы помещения.

Несмотря на это, председатель Избирательной комиссии принял решение продолжать избирательный процесс. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали расследование,

– сказали в МОН.

За менее чем час незаконно изъятый ящик с бюллетенями вернули в помещение.

27 января в Министерство образования и науки обратилась исполняющая обязанности Президента Киево-Могилянской академии Александра Гуменная с письмом, в котором сообщила, что во время организации и проведения выборов были нарушены требования законодательства, а это делает невозможным объективные результаты голосования.

В тот же день провели заседание избирательной комиссии, в результате чего составлен соответствующий протокол. В протоколе указано, что один бюллетень был признан недействительным, зато не было приведено никакой информации об изъятии (похищении) ящика с бюллетенями и его отсутствии в течение определенного времени.



Выборы президента в Киево-Могилянской академии / Фото Сергея Квита

28 января отдельные коллегиальные органы Киево-Могилянской академии приняли решение признать результаты выборов и призвать МОН назначить "избранного руководителя".

В МОН говорят, что результаты выборов должны быть законными

Однако Минобразования приняло решение возложить временное исполнение обязанностей президента вуза на Дениса Азарова – декана юридического факультета Киево-Могилянской академии.

28 января 2022 г. состоялось заседание ОО "Союз ректоров вузов", во время которого рассмотрели эту ситуацию. По мнению членов ОО, президент вуза может быть назначен исключительно на основе результатов честных, прозрачных и демократических выборов, без использования "грязных технологий".

МОН обратилось с запросами в полицию и Киево-Могилянскую академию с просьбой предоставить имеющуюся информацию о произошедших событиях. По состоянию на 1 февраля никакой информации от вуза не поступило.

Минобразования считает, что решение о результатах выборов должно быть законным и обоснованным, то есть принятым в соответствии с требованиями действующего законодательства в пределах имеющейся компетенции, без нарушений избирательного процесса,

– заявили в ведомстве.

Отметим, что о результатах выборов сообщили на странице Ассоциации выпускников Киево-Могилянской академии в фейсбуке. Согласно их данным, кандидатуру Александры Гуменной поддержали 42,92% избирателей. В то же время Сергей Квит набрал более 50% голосов. Однако МОН до сих пор не подписало контракт с избранным руководителем.



Сергей Квит победил в выборах президента / Фото с его фейсбук-страницы

Сам Сергей Квит в фейсбуке сообщил, что уже подал в Министерство образования документы на спецпроверку как победитель выборов на пост президента Киево-Могилянской академии, и ожидает быстрого завершения формальных процедур для подписания контракта.

Справка! Сергей Квит – доктор филологических наук, общественный деятель и журналист, который, находясь на должности главы Киево-Могилянки, стал активным борцом с министром времен Януковича Дмитрием Табачником. После Майдана он сам стал руководителем Минобразования, и возглавлял его меньше года.