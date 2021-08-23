Все для учебы: школьники обожают уроки учителя, потому что он позволяет им спать за партами

Учитель психологии своими уроками сделал так, что теперь к нему мечтают попасть все школьники. Но его секрет достаточно прост: кроме интересных тем, он позволяет школьникам изучать сны не в теории, а на практике – то есть просто спать за партами.

Педагог психологии и общественных наук Иссаак Хармс, который работает в средней школе в округе Мюррей, пользуются большим успехом среди школьников. Все любят учителя и рвутся на его занятия.

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На занятиях, которые являются факультативными (ученики посещают их по желанию, а не по требованию школы) учащиеся могут вздремнуть в рамках изучения сна. В частности, дети вместе с учителем изучают все четыре стадии погружения в сон и делают это на практике. Такую идею Исаак ввел еще в прошлом году.

Так, когда учитель впервые предложил школьникам поспать на своем уроке, они не поверили в это. По словам Исаака Хармса, они были удивлены и спросили, не шучу ли я.

Хармс опубликовал в инстаграме фото, как выглядят такие уроки сна.



Ученики спят на уроках Исаака Хармса / Фото с его инстаграма

Во время урока педагог предлагает ученикам найти удобное место в классе. Затем он читает им 20-минутный рассказ. Когда история заканчивается и все просыпаются, класс обсуждает, что происходило с телом, пока они спали.

Учитель говорит, что так ученики узнают, в какую стадию сна они попали, ориентируясь на том, что могут вспомнить из услышанного рассказа.

Некоторые из школьников сообщили, что засыпали на разных стадиях или совсем не спали. Тем, кто переходит на более поздние стадии и продолжает спать после рассказа, учитель любезно позволяет поспать еще несколько минут, чтобы они плавно могли проснуться.

По словам Хармса, узнавать различные физиологические и психические изменения во время сна – это одно, а испытать их на практике – совсем другое. Кроме того, дети получают немного больше сна, в котором они так нуждаются.



Учитель Исаак Хармс / Фото с его инстаграма

Но сон – это не единственное, что привлекает подростков на уроках педагога. Его ученица Виктория Пирс рассказала, что считает Исаака Хармса лучшим учителем, который умеет донести мысль, а не просто заставляет что-то изучить для теста.

К слову, в одном из районов Шотландии в школу в первый класс пойдут сразу 15 пар близнецов. Дети говорят, что в школе надеются изучить буквы и цифры, научиться щелкать пальцами и найти друзей. Милые фото – смотрите по ссылке.