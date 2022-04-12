Во время оккупации в Ирпене пострадал Государственный налоговый университет

Во время оккупации Ирпеня Киевской области враги повредили помещение Государственного налогового университета. С начала войны там жили ориентировочно 150 человек.

В частности, как сотрудники университета, так и жители города. Они рассказали, что ВСУ в их городе отбили 5 партий российских военных.

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Оккупанты сильно повредили налоговый университет в Ирпене

Разрушены стены, разбиты окна, выломаны двери и беспорядки в уцелевших кабинетах, обломки боеприпасов на территории, следы вражеской техники и ямы от бомбежек на асфальте,

– говорится в сообщении.

Также запах горелого в помещениях, которые выгорели дотла с первого до последнего этажа.

С начала войны там жили ориентировочно 150 человек. Одни уехали, а некоторые остались до сих пор в помещении заведения – они сортируют гуманитарную помощь, готовят на костре еду и заваривают чай, а также помогают другим жителям Ирпеня, которые проживают в соседних домах.

Оккупанты сильно повредили налоговый университет / Фото "Ирпинский вестник"

Они напомнили, что 26 марта попали в плен оккупантов. Но когда ВСУ начали обстрел, они испугались и убежали.

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