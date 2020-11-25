Бывший министр МОН Анна Новосад рассказала, что последние месяцы в сфере образования происходит целенаправленное и системное вредительство или же тотальный непрофессионализм.

В частности, в Минобразования занимаются увольнением специалистов, которые отвечают за реформы. Об этом Новосад заявила в эфире "Громадського радіо".

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По словам Новосад, это либо какой-то тотальный непрофессионализм или просто намеренное вредительство. Экс-министр добавила, что МОН не справилось с введением онлайн-обучения в условиях карантина.

Новосад также считает, что идея об обучении с 5 лет и длительностью 10 лет вместо 12 — это откат назад реформ, которые внедряли по европейским стандартам.

Она отметила, что если проанализировать все последние месяцы работы МОН, то не заметно ни одного решения или шагов, направленных на решение конкретных проблем.

В то же время можно наблюдать абсолютный провал дистанционного обучения и провал обеспечения педагогов и детей во время карантина. МОН не сделало ничего, чтобы школы вовремя, с сентября были обеспечены всеми необходимыми средствами в условиях пандемии,

– Новосад.

К слову, народный депутат Инна Совсун заявила, что временый глава МОН Сергей Шкарлет хочет сократить количество директоратов с шести до четырех и уменьшить количество государственных экспертов с 93 до 50.