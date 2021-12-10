VR-проект студентов из Львова поможет будущим медикам в обучении

Во Львовской политехнике разрабатывают VR-проект для студентов-медиков. Это поможет будущим врачам лучше понимать, как происходят хирургические операции. Особенно – во время онлайн-обучения.

Над разработкой работают 5 студентов вместе со своим ментором. По словам преподавателя программы "Интернет вещей" во Львовской политехнике Ярослава Клочника, студенты будут присоединяться к трансляциям с помощью VR-устройств или мобильных телефонов.

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"Это будет приложение к мобильному телефону, которое позволит просматривать видео 360 с возможностью подключения к нему большой группы людей", – отметил Клочник.

Воспользоваться сможет каждый

Разработчики уверяют, что пользоваться новинкой техники смогут все, у кого есть смартфон, мобильный интернет и Cardboard. Студенты уже 2 год подряд пытаются воплотить замысел в жизнь и выиграли конкурс стартапов.

Cardboard – это специальные очки, которые позволяют полностью насладиться виртуальной реальностью. Самые дешевые стоят в пределах 100 гривен.

"Мы решили, что хотим работать с виртуальной реальностью. Рассматривали варианты, кому это принесет наибольшую пользу и выбрали обучение хирургов как нашу основную цель", – рассказал второкурсник Александр Борило.

Пока в ходу только 2D

Врачам и преподавателям медицинского университета инициатива понравилась, поскольку сейчас они демонстрируют студентам только обычные 2D-видео. Такие ролики не передают всю картину.

Однако чтобы проект заработал, нужно снять подробные видео самих операций на 360 градусов. Начать хотят с простых операций по удалению новообразований, но основной упор будет на пластическую хирургию.

Это позволит быть в операционной, увидеть операционный процесс, как все происходит в реальной жизни, в то же время находясь дома или в аудиториях с преподавателями,

– отметил хирург 8 городской клинической больницы Львова Назар Калинович.

Медик подчеркнул, что операции нужно снять максимально правильно с анатомической точки зрения, с соблюдением как украинских, так и мировых рекомендаций. Впоследствии программисты превратят видеоматериал в 3D-реальность.

Проект поможет студентам

Будущие врачи также много ожидают от VR-проекта, поскольку из-за пандемии коронавируса обучение стало дистанционным. Следовательно, возможности посещать больничные отделения и операционные сейчас нет.

"Между очной и дистанционной учебой – колоссальная разница. На очном, даже на 3 курсе, когда мы еще ничего не знали, нас отправляли к пациентам собирать анамнезы. На дистанционном, если и видишь пациентов, то через экран", – акцентировала студентка 5 курса Львовского медицинского университета Елена Горощук.

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Прототип VR-разработки можно увидеть в 2022 году, его отправят на тестирование. Теперь авторы проекта ищут специальную видеокамеру для съемок в операционной.