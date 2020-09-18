Верховная Рада приняла постановление о дополнительном выделении средств из Фонда борьбы с коронавирусом на образование. Так, более 10 миллиардов гривен пойдет на средства защиты для школ и доплаты учителям за дополнительную работу во время пандемии.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Фейсбуке.

Интересно Средств на страхование учителей от коронавируса не предусмотрены, – Шкарлет

Парламент поддержал постановление о выделении денег из коронавирусного фонда на безопасное образование во время карантина. Поэтому, до конца 2020 года правительство должно выделить 10,5 миллиардов гривен на образование.

На что пойдут деньги:

1,09 миллиарда гривен выделят на защитные маски и антисептики для учителей и учащихся;



6,03 миллиарда гривен – на доплаты учителям за дополнительную нагрузку;



3,36 миллиарда гривен – на техническое обеспечение дистанционного обучения.

К слову, и.о. Сергей Шкарлет заверил, что с 2021 года зарплаты учителей вырастут на 30%. Какой будет зарплата у учителей – читайте по ссылке.

Кроме того, учебным заведениям выделили 400 миллионов гривен из резерва образовательной субвенции на ремонт школьных столовых. Сейчас регионы уже получили 62% субвенции в 23 областях Украины.