Рада приняла постановление о выделении средств на доплаты учителям и школам на защиту от COVID-1
Верховная Рада приняла постановление о дополнительном выделении средств из Фонда борьбы с коронавирусом на образование. Так, более 10 миллиардов гривен пойдет на средства защиты для школ и доплаты учителям за дополнительную работу во время пандемии.
Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Фейсбуке.
Интересно Средств на страхование учителей от коронавируса не предусмотрены, – Шкарлет
Парламент поддержал постановление о выделении денег из коронавирусного фонда на безопасное образование во время карантина. Поэтому, до конца 2020 года правительство должно выделить 10,5 миллиардов гривен на образование.
На что пойдут деньги:
- 1,09 миллиарда гривен выделят на защитные маски и антисептики для учителей и учащихся;
- 6,03 миллиарда гривен – на доплаты учителям за дополнительную нагрузку;
- 3,36 миллиарда гривен – на техническое обеспечение дистанционного обучения.
К слову, и.о. Сергей Шкарлет заверил, что с 2021 года зарплаты учителей вырастут на 30%. Какой будет зарплата у учителей – читайте по ссылке.
Кроме того, учебным заведениям выделили 400 миллионов гривен из резерва образовательной субвенции на ремонт школьных столовых. Сейчас регионы уже получили 62% субвенции в 23 областях Украины.