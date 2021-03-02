Верховная Рада хочет узаконить первоочередное зачисление ребенка в ближайший детский сад. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.

Во время заседания Рады за законопроект №4604 о зачислении детей в садики проголосовали 345 депутатов.

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Что предусматривает этот законопроект? Что каждый ребенок имеет право получать дошкольное образование в садике, который наиболее доступный и приближенный к месту его проживания.

Но эта норма не запрещает родителям ребенка выбрать другое учреждение дошкольного образования.

Кого в первую очередь будут зачислять в садик

Заонопроект также определяет, по какой очередности дети зачисляются в учреждения дошкольного образования:

все дети, которые действительно проживают на территории обслуживания детсада;

дети, являющиеся родными (усыновленными) братьями или сестрами детей, которые получают образование в детском саду, или детьми работников этого учреждения дошкольного образования.

Отметим, что во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого сада.

Важно! Из-за войны России на Донбассе и оккупации Крыма сейчас в первую очередь в садики также могут зачислять детей внутренне перемещенных лиц и детей, которые пострадали в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

В случае, если количество детей, которые имеют право на первоочередное зачисление, превышает допустимое количество, орган управления должен безотлагательно предложить на выбор родителей список детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания.