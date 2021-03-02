Верховная Рада хочет закрепить первоочередное зачисление ребенка в ближайший садик
Верховная Рада хочет узаконить первоочередное зачисление ребенка в ближайший детский сад. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.
Источник:24 канал
Во время заседания Рады за законопроект №4604 о зачислении детей в садики проголосовали 345 депутатов.
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Что предусматривает этот законопроект? Что каждый ребенок имеет право получать дошкольное образование в садике, который наиболее доступный и приближенный к месту его проживания.
Но эта норма не запрещает родителям ребенка выбрать другое учреждение дошкольного образования.
Кого в первую очередь будут зачислять в садик
Заонопроект также определяет, по какой очередности дети зачисляются в учреждения дошкольного образования:
- все дети, которые действительно проживают на территории обслуживания детсада;
- дети, являющиеся родными (усыновленными) братьями или сестрами детей, которые получают образование в детском саду, или детьми работников этого учреждения дошкольного образования.
Отметим, что во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого сада.
В случае, если количество детей, которые имеют право на первоочередное зачисление, превышает допустимое количество, орган управления должен безотлагательно предложить на выбор родителей список детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания.
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