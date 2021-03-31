Впервые дистанционно: обнародованы результаты конкурса украинского языка имени Петра Яцика
Во вторник, 30 марта, обнародовали рейтинговую таблицу, в которую вошли все финалисты и победители конкурса имени Петра Яцика. В этом году количество участников было рекордным.
Источник:"Освіторія"
Общее количество конкурсантов составило 25 670 человек. Для сравнения, в 2020 году в областном этапе участие приняли только 895 человек.
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Что известно о конкурсе
Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика – это соревнование, имеющее целью утверждение государственного статуса украинского языка, подъем его престижа среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа.
По постановлению "Лиги украинских меценатов", конкурсу присвоено имя Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, а также основателя и президента благотворительного фонда.
Впервые конкурс провели 9 ноября 1999 года, а участие в нем принимают как граждане Украины, так и зарубежные знатоки украинского языка.
Соревнование в этом году
Все 4 этапа конкурса удалось преодолеть 11 555 конкурсантам, или 45 процентам от общего количества участников. В этом году соревнования проводились в дистанционном режиме на образовательной платформе HUMAN с 26 февраля по 21 марта.
Для защиты персональных данных, рейтинговая таблица участников была сформирована с ID-кодов, которые конкурсанты получили в системе HUMAN. Каждый участник может ввести свой код и увидеть общее количество баллов, а также свое место в рейтинге.
Награждение призеров
Представительница "Лиги украинских меценатов" Юлия Вознюк рассказывает, что организаторы свяжутся с призерами самостоятельно, а дипломы и премии будут вручены в течение апреля или мая.
Все участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами. Те, кто получил первое место, дополнительно получат денежные премии от меценатов,
– рассказывает Юлия Вознюк.
Вопрос награждения вторых мест еще решается. Вероятно, они также будут вознаграждены денежными премиями.
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Участники, прошедшие все 4 этапа, получат другие сертификаты, а их школы специальное предложение от платформы HUMAN. Школы, ученики которых принимали участие в соревнованиях, до 30 апреля могут присоединиться к образовательному ресурсу бесплатно по промокоду "Яцик".
Учебные заведения попадут в программу "HUMAN. Чемпион", которая предусматривает расширенную техническую и клиентскую поддержку, бесплатные тренинги и доступ к информационным материалам.
К слову, подробную статистику конкурса имени Петра Яцика можно посмотреть на сайте образовательной онлайн-платформы HUMAN.
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