Возвращение в школу: сколько украинских учеников хотят учиться дистанционно и очно

Учеников накануне обучения спросили, какую бы форму они выбрали, если бы имели свободный выбор. Очное обучение выбрали более 65% украинских школьников, дистанционное – 11%, еще часть предоставила бы предпочтение смешанному обучению.

По данным опроса Киевского международного института социологии, еще 1% украинских школьников хотели бы вообще прекратить обучение.

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Отметим, что мнения учеников разделились. Так, большинство школьников (51%) оценивают дистанционное обучение негативно, в то же время большая часть – 40% – относятся к нему положительно.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов (57%) указало, что уровень преподавания на онлайн-уроках ниже, чем на уроках в классах.



Как учащиеся оценивают дистанционное обучение / инфографика КМИС

Какая техника была у украинских школьников во время онлайн-обучения:

рабочий стол – 86% детей,

ноутбук – 61% детей,

постоянный доступ к интернету – 81% детей,

собственная комната – 61% детей,

настольный компьютер – 42% детей,

планшет – 46% детей,

принтер – 18% детей, а сканер – еще 6%.

Опрос также показал, что для польских учеников дистанционное обучение было более доступным, чем для учеников украинских школ.

К слову, вскоре некоторые школы могут перейти на дистанционку. Ведь в желтой зоне смогут работать очно только те заведения, где 80% работников будут иметь COVID-сертификаты (вакцинацию, отрицательный результат теста или справку о перенесении болезни).