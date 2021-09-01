Возвращение в школу или день сдачи детей: самые смешные мемы о 1 сентября

1 сентября 2021 , 18:19
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Источник:

24 канал

В Украине наступила осень, поэтому 1 сентября ученики пошли в школу, университет и другие учебные заведения. Соцсети пестрят "радостными" постами украинцев, приуроченными ко Дню знаний.

24 канал собрал для вас подборку мемов, шуток и воспоминаний о первом сентябре.

Кстати Дети – в ожидании, родители – взволнованы: как в киевских школах празднуют День знаний

"А потом умрем"

Уже классикой стало видео первоклассницы в Трускавце, которая стала звездой соцсетей в 2020 году. Девочка полюбилась украинцам своими "философскими" и интересными размышлениями о будущем.


Что ждет в будущем / Фото сообщества "Мы не праздновали"

Наконец в школу

Наверное, больше чем школьники, началу учебного года радуются только родители. В этом году 1 сентября особенное, ведь перед тем школьники долгое время учились дистанционно.


Фото из фейсбука Арсения Финберга


Возвращение в школу / Фото из твиттера valeska


Родительский чат с 1 сентября / Фото "Кашалот"


Возвращение в реальность / Фото"Бесстыдники"

Без праздника первого звонка никуда. Традиционно детей приходят поздравлять не только учителя и родители, но и чиновники. В сети шутят, что депутат на школьной линейке, как елка на Новый год – святое.


Депутат на линейке / Фото "Баба і кіт"


Чиновник на празднике 1 сентября / Фото "Мемаграм"


Настроение школьников 1 сентября / Фото Memesmix


Настроение: школа / Фото Сергея Мельничука


Радостные школьники/ Фото Максима Паленка

Украинцы – по русифікованих містах

Когда наступает осень, хочется на повторе слушать песню "Вона" группы" Плач Иеремии. Бегуны в русифицированные города стоят наготове. Правда, в этом году в сети напоминают о ласковой украинизации.


По русифікованих містах / Фото из фейсбука


Хорошая альтернатива / Фото "Инжир"


Фото "Мемаграм"

Автор: Ольга Музика