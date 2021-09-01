Возвращение в школу или день сдачи детей: самые смешные мемы о 1 сентября
Источник:24 канал
В Украине наступила осень, поэтому 1 сентября ученики пошли в школу, университет и другие учебные заведения. Соцсети пестрят "радостными" постами украинцев, приуроченными ко Дню знаний.
24 канал собрал для вас подборку мемов, шуток и воспоминаний о первом сентябре.
Кстати Дети – в ожидании, родители – взволнованы: как в киевских школах празднуют День знаний
"А потом умрем"
Уже классикой стало видео первоклассницы в Трускавце, которая стала звездой соцсетей в 2020 году. Девочка полюбилась украинцам своими "философскими" и интересными размышлениями о будущем.
Что ждет в будущем / Фото сообщества "Мы не праздновали"
Наконец в школу
Наверное, больше чем школьники, началу учебного года радуются только родители. В этом году 1 сентября особенное, ведь перед тем школьники долгое время учились дистанционно.
Фото из фейсбука Арсения Финберга
Возвращение в школу / Фото из твиттера valeska
Родительский чат с 1 сентября / Фото "Кашалот"
Возвращение в реальность / Фото"Бесстыдники"
Без праздника первого звонка никуда. Традиционно детей приходят поздравлять не только учителя и родители, но и чиновники. В сети шутят, что депутат на школьной линейке, как елка на Новый год – святое.
Депутат на линейке / Фото "Баба і кіт"
Чиновник на празднике 1 сентября / Фото "Мемаграм"
Настроение школьников 1 сентября / Фото Memesmix
Настроение: школа / Фото Сергея Мельничука
Радостные школьники/ Фото Максима Паленка
Украинцы – по русифікованих містах
Когда наступает осень, хочется на повторе слушать песню "Вона" группы" Плач Иеремии. Бегуны в русифицированные города стоят наготове. Правда, в этом году в сети напоминают о ласковой украинизации.
По русифікованих містах / Фото из фейсбука
Хорошая альтернатива / Фото "Инжир"
Фото "Мемаграм"