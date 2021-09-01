24 канал собрал для вас подборку мемов, шуток и воспоминаний о первом сентябре.

Кстати Дети – в ожидании, родители – взволнованы: как в киевских школах празднуют День знаний

"А потом умрем"

Уже классикой стало видео первоклассницы в Трускавце, которая стала звездой соцсетей в 2020 году. Девочка полюбилась украинцам своими "философскими" и интересными размышлениями о будущем.



Что ждет в будущем / Фото сообщества "Мы не праздновали"

Наконец в школу

Наверное, больше чем школьники, началу учебного года радуются только родители. В этом году 1 сентября особенное, ведь перед тем школьники долгое время учились дистанционно.



Фото из фейсбука Арсения Финберга



Возвращение в школу / Фото из твиттера valeska



Родительский чат с 1 сентября / Фото "Кашалот"



Возвращение в реальность / Фото"Бесстыдники"

Без праздника первого звонка никуда. Традиционно детей приходят поздравлять не только учителя и родители, но и чиновники. В сети шутят, что депутат на школьной линейке, как елка на Новый год – святое.



Депутат на линейке / Фото "Баба і кіт"



Чиновник на празднике 1 сентября / Фото "Мемаграм"



Настроение школьников 1 сентября / Фото Memesmix



Настроение: школа / Фото Сергея Мельничука



Радостные школьники/ Фото Максима Паленка

Украинцы – по русифікованих містах

Когда наступает осень, хочется на повторе слушать песню "Вона" группы" Плач Иеремии. Бегуны в русифицированные города стоят наготове. Правда, в этом году в сети напоминают о ласковой украинизации.



По русифікованих містах / Фото из фейсбука



Хорошая альтернатива / Фото "Инжир"



Фото "Мемаграм"