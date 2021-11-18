Возвращение к очному обучению, вакцинация учителей и скандалы – итоги недели в образовании

Редакция Образование 24 собрала все самые важные новости, которые произошли на этой неделе – с 15 по 19 ноября – в украинском образовании. В частности, читайте о возвращении школ к очному обучению, вакцинации учителей, решениях правительства и скандалах.

Возвращение к очному обучению

В МОН отмечают, что в школах стоит возобновлять очное обучение, потому что для детей важно учиться в обычном режиме. Поэтому Минобразования направило официальные письма в местные органы власти.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль также призвал местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. По его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса, поэтому дети могут вернуться за парты.

По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в школах уже должно быть 100% привитых работников.

По оперативной информации МОН, уже с понедельника, 22 ноября, планируют перейти на очное обучение более 11 тысяч школ.

Какие города возобновили очное обучение в Украине:

Киев – комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение возобновить очное обучение в столичных школах. Так, учащиеся 1 – 11 классов сядут за парты уже с понедельника, 22 ноября.

– комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение возобновить очное обучение в столичных школах. Так, учащиеся 1 – 11 классов сядут за парты уже с понедельника, 22 ноября. Черновцы – школы еще с 15 ноября вернули всех учеников на очное обучение. В местной ОГА заверили, что за время дистанционки усиленные карантинные ограничения помогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса.

– школы еще с 15 ноября вернули всех учеников на очное обучение. В местной ОГА заверили, что за время дистанционки усиленные карантинные ограничения помогли "сбить" стремительное нарастание коронавируса. Черкассы – все школьники в Черкассах вернутся за парты. Сейчас из 35 школ Черкасс очно работают 16, остальные присоединятся к ним до конца рабочей недели, 19 ноября.

– все школьники в Черкассах вернутся за парты. Сейчас из 35 школ Черкасс очно работают 16, остальные присоединятся к ним до конца рабочей недели, 19 ноября. Николаев – с 17 ноября ученики почти всех 43 школ вернулись к очному обучению. Это произошло благодаря тому, что в учебных заведениях вакцинировано 100% работников. Еще 16 классов школ и 23 группы в садиках находятся на самоизоляции.

– с 17 ноября ученики почти всех 43 школ вернулись к очному обучению. Это произошло благодаря тому, что в учебных заведениях вакцинировано 100% работников. Еще 16 классов школ и 23 группы в садиках находятся на самоизоляции. Ровно – с 15 ноября для учеников большинства школ возобновили очное обучение. К концу недели, 19 ноября, к ним присоединятся остальные учебные заведения.

– с 15 ноября для учеников большинства школ возобновили очное обучение. К концу недели, 19 ноября, к ним присоединятся остальные учебные заведения. Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Окончательное решение будет 19 ноября.

– начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Окончательное решение будет 19 ноября. Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.

– в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников. Житомир – очно работают 25 школ города, только 8 школ продолжают обучение дистанционно из-за недостаточного количества вакцинированных учителей. Список – смотрите по ссылке.

– очно работают 25 школ города, только 8 школ продолжают обучение дистанционно из-за недостаточного количества вакцинированных учителей. Список – смотрите по ссылке. Харьков – еще с 8 ноября в области 615 школ работают очно. В нескольких школах в привычном режиме учатся только 1 – 4 классы.

– еще с 8 ноября в области 615 школ работают очно. В нескольких школах в привычном режиме учатся только 1 – 4 классы. Одесса – школы, в которых будет достаточное количество вакцинированных работников, с 22 ноября вернут детей на очное обучение. Окончательное решение со списком школ будет 19 ноября.

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, так есть в Чернигове, Днепре, Хмельницком, Запорожье, Волыни, Херсоне, Закарпатье и др.

Добавим, что по состоянию на 18 ноября учатся в онлайн-режиме 4 700 школ. Кроме того, на каникулах сейчас продолжают находиться 66 школ.

Отстранение и вакцинация учителей

С 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться против COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. По состоянию на 10 ноября в Украине отстранили почти 10 тысяч работников образования. Только на Харьковщине отстранили более 1 200 педагогов, из них более почти тысячи – работники вузов.

По данным МОН, по состоянию на утро 18 ноября по крайней мере одной дозой вакцины привиты 96,1% работников школ. В то же время полный цикл прививки от COVID-19 получили более 544 тысяч работников школ (84%).

Интересно В США учителя с 20-летним стажем уволили за отказ вакцинироваться против COVID-19

Наилучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:

Луганская область – 92,4%;

Харьковская область – 92,2%;

Черкасская область – 91,6%.

Где вакцинировано меньше всего учителей?

Ровненская область – 7,2%,

Тернопольская область – 7%,

Закарпатская область – 7%.

Почему учителя отказываются делать вакцинацию против COVID-19? Большинство учителей не хочет делать прививки, потому что считает это нарушением прав и принуждением. Еще часть не хочет вакцинироваться из-за религии.



Учителей, которые отказываются вакцинироваться, отстраняют от работы / Фото warrington

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.

Обратите внимание Если в школе вакцинировано 100% работников, детей надо возвращать за парты, – Шкарлет

Скандалы в сфере образования

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Все три дела рассматривали в суде отдельно. Маму одного из нападавших судья признала виновной. Она должна оплатить 850 гривен штрафа.

Замотали руки, ноги и заклеили рот: воспитатели издевались над девочкой

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В Полтаве ученик посреди урока распылил газовый баллончик

В полтавском лицее № 32 ученик во время урока химии распылил газовый баллончик. Несколько детей госпитализировали в больницу. Полиция уже установила личность парня, который это сделал. Больше деталей – читайте в статье.

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Ученики нескольких школ Луцка во время онлайн-обучения увидели порно

В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения появилось видео для взрослых. Порно появилось сразу на нескольких уроках в 5 классах.

После этого на онлайн-урок к шокированным ученикам начали присоединяться посторонние люди, которые ругались и смеялись. Киберполиция начала расследование, чтобы выяснить, кто и зачем проник в школьные платформы.

В школьной столовой Харькова ученица нашла гусеницу в блюде

В харьковской школе № 28 в столовой одна из школьниц заметила в блюде гусеницу. Девочке даже не вернули деньги за питание. А теперь работники столовой и администрация школы начали давить на школьницу, чтобы та молчала.



Гусеница в капусте / Фото из телеграма "Х**вый Харьков"

В Хмельницком учительница физкультуры травила учеников

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Украинцев шокировали сексистские цитаты в "Деловой карьере" для студентов

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Ректор КПИ странно отреагировал на скрытую камеру в женской душевой

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Что известно об инциденте со скрытой камерой Скрытую камеру в женской душевой общежития нашла студентка. На следующий день она обратилась к заведующей общежития и написала заявление в правоохранительные органы.



На камере девушка нашла видеозапись, где было зафиксировано лицо



В результате начали досудебное расследование Скрытую камеру в женской душевой общежития нашла студентка. На следующий день она обратилась к заведующей общежития и написала заявление в правоохранительные органы.На камере девушка нашла видеозапись, где было зафиксировано лицо студента, который устанавливал камеру . Комендант общежития подчеркнула, что его сразу разыскали и выселили.В результате начали досудебное расследование по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.

Родители учеников в Днепре жалуются на ужасные условия в гимназии

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Решения правительства и МОН

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