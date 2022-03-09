Возможны 2 варианта, – Шкарлет рассказал о возобновлении обучения

Любая учеба в Украине после вторжения России приостановилась на 2 недели. Однако это время почти прошло, а сейчас появились варианты, как будет продолжаться образование.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. По его словам, вынужденные каникулы в госучреждениях образования уже закончились.

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Как именно будут восстанавливать учебу

Как отметил глава Минобразования, многие жители с детьми переехали на безопасные территории – на Запад Украины или за границу.

Мы приняли решение по организации и началу образовательного процесса в тех регионах Украины, где это возможно. У нас могут быть 2 возможных варианта,

– подчеркнул он.

Речь идет о том, чтобы временно приостановить образовательный процесс там, где территории страдают от агрессии России. Другой же вариант состоит в том, чтобы организовать обучение дистанционно или по смешанной форме. "При согласовании с военно-гражданской администрацией там, где это возможно", – добавил Шкарлетт.

Также министр образования и науки заверил, что образование обеспечат всеми возможными средствами для всех участников. "Любого возраста, любого статуса – от детского садика до заведения последипломного образования. Никто обижен не будет", – подчеркнул он.

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