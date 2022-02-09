"Возможно, это месть": ректор КНУ отрицает сексуальную связь со студентками
Источник:"Українська правда. Життя"
Ректор Киевского национального университета имен Тараса Шевченко Владимир Бугров отрицает сексуальные связи со студентками университета, о которых идет речь в "переписках", появившихся в интернете.
Бугров заявил, что переписку сфальсифицировали и распространили, чтобы отстранить его от должности.
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По его словам, это могли сделать "конкуренты прошлогодних выборов или причастные к ним люди".
Никаких половых отношений ни с ними (девушками, упомянутыми в переписке – ред.), ни с кем у меня не было. Я очень прошу избавить их от этого буллинга,
– сказал Владимир Бугров.
Ректор КНУ расценивает этот скандал как месть тех, кто не прошел на выборах. "Не могу сейчас называть фамилии, скорее всего, это кто-то, упомянутый в акте (с выявленными после проверки ГАСУ нарушениями – ред)", – добавил Бугров.
Он рассказал, что соответствующие специалисты сотрудничают с информационно-вычислительным центром, они получили доступ к его почте, чтобы проанализировать переписку.
По словам ректора, переписку распространили на фоне заключения Госаудитслужбы за 2018-2021 годы, которая выявила в университете многочисленные нарушения примерно на 300 миллионов гривен. В частности, нарушения касаются неравномерного распределения квартир среди работников университета, необоснованных доплат и оплаты фиктивных услуг.
Такая "переписка", по мнению Бугрова, должна была усилить давление на него как на ректора вуза.
Что известно о скандале с ректором КНУ
- С конца декабря 2021 года в телеграм-каналах и соцсетях начали распространять переписки с эротическим подтекстом, которые якобы вел ректор со студентками. Эти материалы также рассылаются на корпоративные почты работников КНУ.
- В переписке ректор вуза якобы договаривается со студентками о совместном времяпрепровождении, комментирует их интимные фото, а также присылает собственные.
- Однако Бугров утверждает, что обнародованные переписки скомпилированы. "Там есть элементы настоящей переписки, но не со студентками", – сказал он.
- Ректор также добавил, что тексты сообщений имеют логические ошибки, и он никогда не использует словосочетание типа "загородный дом". Также по медицинским противопоказаниям Бугров не посещает сауну и баню, куда он якобы приглашал студенток.