Бугров заявил, что переписку сфальсифицировали и распространили, чтобы отстранить его от должности.

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По его словам, это могли сделать "конкуренты прошлогодних выборов или причастные к ним люди".

Никаких половых отношений ни с ними (девушками, упомянутыми в переписке – ред.), ни с кем у меня не было. Я очень прошу избавить их от этого буллинга,

– сказал Владимир Бугров.

Ректор КНУ расценивает этот скандал как месть тех, кто не прошел на выборах. "Не могу сейчас называть фамилии, скорее всего, это кто-то, упомянутый в акте (с выявленными после проверки ГАСУ нарушениями – ред)", – добавил Бугров.

Он рассказал, что соответствующие специалисты сотрудничают с информационно-вычислительным центром, они получили доступ к его почте, чтобы проанализировать переписку.

По словам ректора, переписку распространили на фоне заключения Госаудитслужбы за 2018-2021 годы, которая выявила в университете многочисленные нарушения примерно на 300 миллионов гривен. В частности, нарушения касаются неравномерного распределения квартир среди работников университета, необоснованных доплат и оплаты фиктивных услуг.

Такая "переписка", по мнению Бугрова, должна была усилить давление на него как на ректора вуза.

Что известно о скандале с ректором КНУ