Возможна отмена ГИА, мифы о питании детей и требование отставки Шкарлета: неделя в образовании

Редакция "Образование 24" собрала все самые важные новости, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 7 по 11 февраля 2022 года. В частности, читайте о возможности отмены ГИА для учеников, детали нового питания в школах и протесты студентов с требованием отставки Сергея Шкарлета.

Возможная отмена ГИА в 2022 году

Как сообщал 24 канал, украинцы создали петицию об отмене Государственной итоговой аттестации для учеников 4, 9 и 11 классов.

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Почему украинцы требуют отменить ГИА? В тексте петиции говорится о том, что в связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционки в областях, стоит отменить ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов. Мол, ученики получили мало времени для обработки и усвоения программы с такой формой обучения.

Автор петиции считает, что из-за онлайн-обучения школьникам по-прежнему сложно готовиться к экзамену.



Петиция об отмене ГИА в 2022 году / Скриншот 24 канала

В течение недели петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь в течение 3 дней Офис президента должен сообщить о начале разбирательства. После этого у Владимира Зеленского будет 10 дней, чтобы рассмотреть петицию.

Напомним, что в предыдущие два года ГИА уже отменяли из-за COVID-19, поэтому теперь украинцы также требуют, чтобы и в этом году аттестацию учеников отменили.

Даже если ГИА для учеников отменят, выпускники все равно могут сдать его по желанию. Ведь для одиннадцатиклассников аттестация проходит в форме ВНО. А внешнее независимое оценивание обязательно состоится.

Какие предметы ВНО обязательны для выпускников? МОН опубликовало перечень предметов, по которым нужно успешно пройти независимое внешнее оценивание, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык.

В МОН добавили, что для абитуриентов, которые будут поступать на бакалавра второй и третий конкурсные предметы различаются в зависимости от выбранной специальности. Полную информацию о том, какие предметы нужны для каждой специльности – читайте в Приложении 4 по ссылке.

В то же время тем абитуриентам, которые стремятся получить степень младшего бакалавра, понадобятся результаты по двум конкурсным предметам. При этом для художественных специальностей одним из предметов станет творческий конкурс.

Отметим, что основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня. Тестирование состоится по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задания уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум из пяти учебных предметов за счет средств государственного бюджета. Дополнительные предметы – платные.

К слову, на пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось 155 735 участников. Самый популярный предмет этого года – украинский язык и литература, следующим идет математика.

Продлено дистанционное обучение в школах

В Украине школы во многих городах на две недели перешли на онлайн-обучение из-за роста заболеваемости на коронавирус. Теперь некоторые школьники вернулись за парты, однако большинство – и дальше учится дистанционно.

Где школы продолжили дистанционку

Львов – ученики 5-11 классов с понедельника, 7 февраля, и дальше обучаются дистанционно. За парты сели только ученики начальных классов. А уже после 14 февраля директора школ самостоятельно будут решать, возобновлять ли обучение в очной форме.

ученики 5-11 классов с понедельника, 7 февраля, и дальше обучаются дистанционно. За парты сели только ученики начальных классов. А уже после 14 февраля директора школ самостоятельно будут решать, возобновлять ли обучение в очной форме. Одесса – все школы Одессы перевели на дистанционную форму еще 27 января до особого распоряжения. С 7 февраля онлайн-обучение продолжили.

– все школы Одессы перевели на дистанционную форму еще 27 января до особого распоряжения. С 7 февраля онлайн-обучение продолжили. Житомир – в школах и учреждениях внешкольного образования решили продлить дистанционную форму обучения до 11 февраля. Дошкольные учебные заведения будут работать в привычном режиме.

в школах и учреждениях внешкольного образования решили продлить дистанционную форму обучения до 11 февраля. Дошкольные учебные заведения будут работать в привычном режиме. Днепр – для учеников 5 – 11 классов дистанционное обучение продлится дольше – его продлили еще на неделю. Ученики начальной школы (1 – 4 классы) смогут обучаться в очном режиме.

для учеников 5 – 11 классов дистанционное обучение продлится дольше – его продлили еще на неделю. Ученики начальной школы (1 – 4 классы) смогут обучаться в очном режиме. Ужгород – обучение по дистанционной форме для ужгородских школьников продлили до 11 февраля.

– обучение по дистанционной форме для ужгородских школьников продлили до 11 февраля. Запорожье – с 7 февраля город перевел учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение. Для учеников 1 – 4 классов образовательный процесс продолжили в очной форме.

– с 7 февраля город перевел учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение. Для учеников 1 – 4 классов образовательный процесс продолжили в очной форме. Херсон – дистанционную форму обучения для всех учеников 1 – 11 классов школ продлили по 14 февраля. Также под запретом остается и посещение учениками учреждений внешкольного образования и проведение кружков, факультативов, спецкурсов.

дистанционную форму обучения для всех учеников 1 – 11 классов школ продлили по 14 февраля. Также под запретом остается и посещение учениками учреждений внешкольного образования и проведение кружков, факультативов, спецкурсов. Сумы – онлайн-обучение продлили еще на неделю – до 12 февраля для учеников 1 – 11 классов в школах и учреждениях внешкольного образования.

– онлайн-обучение продлили еще на неделю – до 12 февраля для учеников 1 – 11 классов в школах и учреждениях внешкольного образования. Хмельницкий – дистанционку, которую ввели еще 28 января, продлили по 11 февраля. Это касается всех школ и учреждений внешкольного образования.

дистанционку, которую ввели еще 28 января, продлили по 11 февраля. Это касается всех школ и учреждений внешкольного образования. Чернигов – с 7 февраля все учеников 1 – 11 классов в школах №1, №4 и №22 будут продолжать обучение дистанционно. Ученики 5 – 11 классов в школах № 7, №28, №29 и №35 также продолжают обучаться онлайн, а начальные классы возвращаются за парты.

– с 7 февраля все учеников 1 – 11 классов в школах №1, №4 и №22 будут продолжать обучение дистанционно. Ученики 5 – 11 классов в школах № 7, №28, №29 и №35 также продолжают обучаться онлайн, а начальные классы возвращаются за парты. Луцк – во всех школах города официально продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Младшие классы учатся очно.

во всех школах города официально продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Младшие классы учатся очно. Полтава – в Кременчуге продолжили дистанционное обучение еще на неделю – минимум до 13 февраля.

– в Кременчуге продолжили дистанционное обучение еще на неделю – минимум до 13 февраля. Черновцы – для учеников старших классов онлайн-обучение продлится до 11 февраля. В то же время ученики младших классов вернулись за парты с 7 февраля.

Какие школы вернулись к очному обучению

Ивано-Франковск – там возобновляют с 7 февраля очное обучение для учеников 1 – 4 классов. При этом ученики 5 – 11 классов школ города будут возвращаться за парты поэтапно (по дням).

Ровно – в школах города должно восстановиться полноценное очное обучение учеников 1 – 11 классов.

Днепр – ученики начальных классов возвращаются к очному обучению.

Харьков – очная форма обучения в школах Харькова 7 февраля продолжилась.

Чернигов – с 7 февраля все ученики, кроме школ №1, №4, №7, №22, №28, №29 и №35 и отдельных классов, вернулись к привычному формату обучения.

Черновцы – ученики младших классов с 7 февраля вернулись за парты.

К слову, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вузы во Львове также переходят на дистанционную. В частности, такое решение приняли ректоры ЛНУ имени Франко, Львовской политехники и Львовского медицинского университета. Детали – читайте в статье.

Мифы и детали о новом питании учеников

Первая леди Украины Елена Зеленская провела прямой эфир с разработчиком нового меню для учеников Евгением Клопотенко. Вместе они развенчали мифы о реформе школьного питания.

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Миф №1: в школах запрещены соль и сахар. По словам Зеленской, эти нормы действительно изменены – уменьшены, но не запрещены полностью. Если раньше в чашку чая для учеников клали две ложки сахара, то сейчас должны класть одну.

Миф №2: детям не дают хлеба. Это тоже неправда. Хлебобулочные изделия на столах детей также имеются, однако в уменьшенных дозах и пропорциях. Кроме того, хлеб должен быть цельнозерновым – полезным и качественным.

Миф №3: в школах нет оборудования для приготовления нового меню. На это Елена Зеленская ответила, что технологии приготовления блюд не изменились, за исключением жареных блюд – их теперь стало меньше. К тому же, здоровое питание в основном зависит не от оборудования, а от соблюдения нормативов и ответственности.

Миф №4: Меню Клопотенка обязательно для всех. По словам Зеленской, ни одного обязательного "меню Клопотенко" не существует. Команда Клопотенка только разработала технологические рецепты блюд. А меню каждое учреждение или община может создать самостоятельно. Главное – чтобы в нем были соблюдены нормативы здорового питания.



Некоторые блюда из меню Евгения Клопотенко / Инфографика 24 канала

Миф №5: готовить по новому меню – дорого. Зеленская отметила, что нормы питания не меняют стоимость питания принципиально. Однако цены на продукты выросли, и теперь блюда не могут стоить так же, как год назад. Также увеличились зарплаты и коммунальные услуги.

Миф № 6: родители не могут контролировать, что дети едят в школах. Несмотря на карантин, родители все равно могут контролировать качество питания. Закон предусматривает право на родительское самоуправление для общественного контроля над процессами в школе.

Миф №7: в меню добавили специи, а они вредны. В течение последних лет специи детально изучили и выяснили, что они не вредны для детей. Кроме того, использование специи не является обязательным и остается на усмотрение школьных поваров.

Добавим, что в Минрегоне утвердили дизайн интерьера столовых в школах. Всего в пособии представлено два варианта. Первый более универсален и дешевле. А второй дизайн – дорогой и сложный.

Как будут выглядеть школьные столовые / Проектные фото

Сколько раз в школе должны кормить учеников? В школах предусмотрено кормление учеников от одного до пяти раз. Для начальной школы рекомендованная перерыв для приема пищи – 30 минут, для учеников 5 – 12 классов он должен быть не меньше 20 минут.

Так, санитарный регламент требует, чтобы для учеников было организовано минимум одно горячее питание. Двухразовое питание с завтраком и обедом организуется для учеников 5 – 9 классов, которые посещают группу продленного дня.

Трехразовое питание предназначается для учеников начальной школы, которые ходят в группу продленного дня, и отдельных льготных категорий учащихся. Четырехразовое питание организуют учеников специальных школ и школ-интернатов.

А пятиразовое питание с не менее чем трехразовым потреблением горячей пищи получают ученики в заведениях с круглосуточным пребыванием – например в школьном пансионе.

В то же время в детских садах режим питания определяется только продолжительностью пребывания детей в них:

до 4 часов – питание можно не организовывать (решение принимает учредитель, а также учитывается заявление родителей);

от 4 до 8 часов – двух- или одноразовое питание;

от 8 до 12 часов – трехразовое питание;

более 12 часов – четырехразовое питание;

круглосуточно – пятиразовое питание.

Кроме того, по форме организации питание может быть:

Монопрофильное – ученики потребляют комплекс блюд в соответствии с меню дня.

Мультипрофильное – ученикам предлагают на выбор два – три варианта комплексного меню, компоненты комплексного меню или шведский стол.

Также в школах можно дополнительно продавать еду и напитки в буфетах или торговых автоматах.

Отметим, что по состоянию на февраль 2022 года, новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню идет в 5 областях:

Закарпатская область – 70,6% учреждений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, сейчас в школах Украины в целом обновлено почти 3800 пищеблоков.

К слову, шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко рассказал о своем опыте работы на кухнях школьных столовых. Он признается, что дети его приятно шокировали своими взглядами на питание.

Я был в шоке, когда выяснил, что на самом деле маленькие украинцы хотят питаться правильно, употреблять больше овощей и фруктов, кроме того для них важно привлекательно ли выглядит блюдо на их тарелках,

– рассказал Клопотенко.

А вот неприятно его поразило равнодушие некоторых поваров. "Они иногда готовят такие блюда, что на них смотреть больно. И дело тут не в оборудовании или навыках, а именно в равнодушии. Это делает мне больно", – признается шеф-повар.

Студенты требуют отставки Шкарлета

Украинские студенты требуют, чтобы глава Министерства образования Сергей Шкарлет подал в отставку, а на его место назначили человека, который имеет безупречную репутацию.

К теме Не только Могилянка: отставки Шкарлета требуют также студенты КНУ и КПИ

Еще на прошлой неделе студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку.



Студенты требуют отставки Шкарлета / Фото "Суспільне"

Теперь они объявили новую акцию. В этот понедельник, 14 февраля, студенты во второй раз соберутся под стенами Кабмина. Акция пройдет под символическим лозунгом "Если любишь – уходи!".

Требования митингующих те же:

подписание контракта с Сергеем Квитой, который победил на выборах в университете,

увольнение Сергея Шкарлета с должности министра образования,

прекращение давления на университетское самоуправление.

Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки – тыкву, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы,

– говорят организаторы.

На этот раз к акции присоединятся студенты Могилянки, КПИ, НАУ и другие неравнодушные студенческие сообщества Украины.

Почему студенты хотят отставки Шкарлета? Студенчество имеет претензии к тому, что в научных работах Шкарлета обнаруживали плагиат. Он также превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА.

Кроме того, в подчинении Шкарлета находятся люди, которые связаны с режимом Януковича и непосредственно с Табачником. Так, министр назначил ректором НАУ Максима Луцкого, который подпадает под люстрацию.

Отметим, что протестам студентов способствовало заявление Сергея Шкарлета о том, что МОН не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии, потому что они произошли с нарушениями.

Протесты против Шкарлета уже были. Напомним, что забастовки против Сергея Шкарлета проводили ранее из-за выявленного плагиата в его работах, когда он получил должность министра.

В сентябре 2020 года этический комитет НАОКВО нашел в научных работах в.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета плагиат. Проверку проводили и международные эксперты, признавшие, что в работах министра есть плагиат.

Что известно о скандальных выборах в Могилянке:

"Киево-Могилянская академия" провела выборы президента вуза, но во время голосования зафиксировали нарушения. Сообщали, что в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках.

Один ящик они облили зеленкой, а другой похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли и вернули, а бюллетени с него признали действительными.

Однако впоследствии на сайте вуза обнародовали сообщение, что по результатам голосования экс-министр образования и науки и бывший президент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов.

Скандалы и буллинг в учебных заведениях

Ректор КНУ отрицает сексуальную связь со студентками

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров отрицает сексуальные связи со студентками университета, о которых говорится в "переписках", которые появились в интернете.

Бугров заявил, что все сообщения сфальсифицировали и распространили, чтобы отстранить его от должности. По его словам, это могли сделать "конкуренты с прошлогодних выборов”.

Никаких половых отношений ни с ними (девушками, упомянутыми в переписке – ред.), ни с кем у меня не было. Я очень прошу избавить их от этого буллинга,

– сказал Владимир Бугров.

Он рассказал, что соответствующие специалисты сотрудничают с информационно-вычислительным центром, они получили доступ к его почте, чтобы проанализировать переписку.

В Киеве уволили двух учителей из-за преподавания на русском языке

В Киеве в лицее №303 и специализированной школе №152 с углубленным изучением английского языка ученики пожаловались, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителям выдали выговоры, а впоследствии их уволили. Что известно об инцидентах в школах – читайте по ссылке.

В Харькове учительница душила и прижала ученика к парте

Учительница английского языка из Харьковской специализированной школы №77 применила силу к школьнику. Так, во время урока педагог заламывала руку ребенку и тянула его по классу. За этот поступок ей выписали выговор.

Смотрите видео, как учительница прижала ученика к парте:

В России уволили учительницу, которая читала ученикам стихи репрессированных поэтов

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Преподаватель, отказавшийся вакцинироваться из-за религии, выиграл дело

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В Черкасской области открыли дела в отношении пяти детей, которые "минировали" школы

В Черкасской области за фейковые сообщения о заминировании школ открыли дела в отношении пяти подростков 11, 12, 14 и 15 лет. Впрочем, с ними проведут лишь профилактические беседы, а наказать могут родителей.

В НАУ отчислили председателя студсовета из-за конфликта

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В то же время сам Владимир Падерин утверждает, что это на самом деле все из-за его конфликта с ректором – он выступил против застройки вуза и выдвинул обвинения ректору Максиму Луцкому в том, что он экс-регионал и подпадает под закон о люстрации.



Владимир Падерин / Фото с его фейсбук-страницы

Во львовском училище студентов заставляют платить за практику

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Решение правительства, Рады и МОН

МОН рассматривает повышение зарплат учителей до 15 тысяч в 2022 году

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов рассматривают возможные варианты обеспечения зарплаты учителей в размере не менее 15 тысяч гривен в месяц с 1 сентября 2022 года. По данным МОН, повышение запланировано с 1 октября на 3,1%.

Правительство поддержало законопроект об образовании взрослых

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Обратите внимание В Украине официально заработал Американский университет: что известно

ВСУ могут при необходимости использовать имущество учебных заведений

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который обеспечит возможность использовать имущество учебных заведений для нужд Вооруженных сил Украины при условии, если оно не задействовано по назначению. Детали – читайте в статье.