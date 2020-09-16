Во Всемирной организации здравоохранения считают, что школы во время коронавируса должны закрываться в последнюю очередь. Ведь заниматься в учебных заведениях начали только половина учеников, что не очень хорошо.

Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает издание The Telegraph.

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В ВОЗ отметили, что люди должны выбрать между работой баров, ночных клубов и школ, намекая на отказ от развлечений в пользу обучения.

"С учетом разрушительных последствий для детей и общества в целом, школы стоит закрывать только в местах с высоким уровнем передачи вируса, а непрерывность образования должна быть обеспечена с помощью дистанционного обучения", – заверили в ВОЗ.

Зато исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор рассказала, что более 460 миллионов детей не смогли получить доступ к онлайн-обучению, когда школы были закрыты.

"Это глобальная чрезвычайная ситуация в сфере образования. Согласно прогнозам, 24 миллиона детей бросят школу из-за COVID-19, поэтому мы призываем правительства уделять внимание открытию школ после снятия ограничений", – сказала она.

Отметим, что в Украине на 14 сентября коронавирус зафиксировали в 171 ребенка. В общем уже более 500 классов в школах перешли на самоизоляцию. Еще около 40 школ полностью перевели на дистанционное обучение.