ВОЗ рекомендует проводить в школах обязательные тестирования на COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения предлагают в школах проводить обязательные тестирования на коронавирус. Такие меры позволят избежать негативных последствий от дистанционного обучения.

По предложению ВОЗ, к тестированиям в школах необходимо прибегать даже тогда, когда случаев заболевания не выявлено.

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Отметим, что ранее в ВОЗ рекомендовали проводить тестирование на COVID-19 только тогда, если было выявлено определенное количество случаев заболеваний.

А теперь в организации считают целесообразным делать ПЦР-тесты или тесты на антиген даже при отсутствии соответствующих симптомов среди учащихся и учителей.

Пока продолжаются летние месяцы, правительства имеют возможность ввести все необходимые меры, которые помогут снизить уровень заболеваний и избежать закрытия школ,

– подчеркнул региональный директор ВОЗ по вопросам Европы Ганс Клуге.

Ведь, по его мнению, закрытие школ пагубно влияет на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи. "Мы не можем позволить пандемии лишать детей образования и развития", – добавил Клуге.

В ВОЗ напомнили, что закрытие школ надо рассматривать лишь как крайнюю меру, когда ситуация уже выходит из-под контроля и другие меры не помогают.

К слову, ВОЗ призвала продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию даже вакцинированным людям. Прежде всего из-за быстрого распространения штамма коронавируса Дельта.