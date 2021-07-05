ВОЗ рекомендует проводить в школах обязательные тестирования на COVID-19
Источник:Today
Во Всемирной организации здравоохранения предлагают в школах проводить обязательные тестирования на коронавирус. Такие меры позволят избежать негативных последствий от дистанционного обучения.
По предложению ВОЗ, к тестированиям в школах необходимо прибегать даже тогда, когда случаев заболевания не выявлено.
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Отметим, что ранее в ВОЗ рекомендовали проводить тестирование на COVID-19 только тогда, если было выявлено определенное количество случаев заболеваний.
А теперь в организации считают целесообразным делать ПЦР-тесты или тесты на антиген даже при отсутствии соответствующих симптомов среди учащихся и учителей.
Пока продолжаются летние месяцы, правительства имеют возможность ввести все необходимые меры, которые помогут снизить уровень заболеваний и избежать закрытия школ,
– подчеркнул региональный директор ВОЗ по вопросам Европы Ганс Клуге.
Ведь, по его мнению, закрытие школ пагубно влияет на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи. "Мы не можем позволить пандемии лишать детей образования и развития", – добавил Клуге.
В ВОЗ напомнили, что закрытие школ надо рассматривать лишь как крайнюю меру, когда ситуация уже выходит из-под контроля и другие меры не помогают.
К слову, ВОЗ призвала продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию даже вакцинированным людям. Прежде всего из-за быстрого распространения штамма коронавируса Дельта.
Что стоит знать о штамме Дельта
Дельта-штамм коронавируса является в 1,6 раза более контагиозным и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.
Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 98 странах.