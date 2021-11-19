ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают открыть школы в Украине

Международные организации ЮНИСЕФ и ВОЗ призывают открыть школы в Украине. Они уверяют, что учебные заведения должны закрываться на карантин последними и открываться первыми.

Согласно международным исследованиям, начальные и средние школы не являются одними из основных носителей вируса. А потому в ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают местную власть оставить школы открытыми в период карантина.

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Сейчас в Украине 35% школ работают дистанционно, несмотря на то, что 96% работников получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

ЮНИСЕФ приветствует недавние решения нескольких общин об открытии школ, соблюдая все противоэпидемические меры,

– отметил глава ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

В организации отметили, что закрытие школ ограничило доступ к образованию для детей во всем мире. Ученики отстают в учебе, теряют доступ к школьному питанию, переживают социальную изоляцию и даже подвергаются насилию.

Мурат Шахин добавляет, что невозможно возместить потери, которые испытывают дети из-за того, что не ходят в школу. Школы должны закрываться на карантин в последнюю очередь и открываться самыми первыми.

"А мы должны лучше расставлять приоритеты, так как существуют пути безопасно открывать школы. С начала этого учебного года я наблюдал, как педагоги и ученики прилагают значительные усилия, чтобы соблюдать меры безопасности", – акцентировал Шахин.

В то же время министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что дети должны учиться за партами, потому что социализация и живое общение – это важные факторы.

Так, по данным МОН, уже с понедельника, 22 ноября, планируют перейти на очное обучение свыше 11 тысяч школ.

Международные организации призывают местные власти как можно быстрее безопасно открыть школы и принять необходимые меры для предотвращения передачи коронавируса:

ученики, педагоги и персонал школы должны носить маски – в соответствии с национальными рекомендациями;

в школе должны быть средства для мытья рук и/или дезинфекционные средства;

необходимо часто убирать поверхности и предметы общего пользования;

нужно обеспечить надлежащую вентиляцию;

распределить учеников и учителей в малые группы, которые не пересекаются в школе – разное время начала уроков, перерывов, посещения туалета, приема пищи и окончания уроков;

учителя должны быть приоритетной группой вакцинации от COVID-19.

К слову, уже 22 ноября для школьников Киева с 1 по 11 классы возобновляют очное обучение в школах. Но ограничения красной зоны в городе не отменили. Почему учеников решили вернуть за парты – читайте в статье.