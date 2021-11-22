В Киеве возобновили очное обучение

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Он также рассказал, что с 22 ноября столичные школы открылись для очного обучения всех учеников. Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС КГГА.

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По словам Мондриевского, 423 столичные школы вновь возобновили очное обучение.

Это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Кроме того, ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных, а также высвобождаются места в больницах,

– пояснил он.

Также, согласно постановлению правительства, вакцинированные учителя сейчас отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования.

Добавим, что в Киеве двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тысяч педагогов (86%).

Валентин Мондриевский отметил, что школы провели ряд работ для возвращения школьников за парты, в частности, проведены мероприятия по дезинфекции и проверены системы отопления.

Две школы в Киеве не открыли

Все школы подготовили к работе в условиях карантина и закупили все необходимое для дезинфекции. Также качественно сработали и технические службы, которые готовили школы к отопительному сезону.

Однако по состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй – по непонятным причинам так и не включили отопление.

К слову, в МОН сообщили, что по состоянию на 22 ноября очное обучение осуществляют более 11 тысяч школ (84% от общего количества). Зато дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ.

Какие города возобновили очное обучение в Украине:

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, так сделали на Волыни, в Чернигове, Закарпатье, Херсоне и тому подобное.