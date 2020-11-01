В детсадах Швеции детей с детства приучают, что нигде и ни при каких обстоятельствах нельзя брать чужие вещи, а также учат убирать за собой. При этом воспитателю не разрешается командовать и приказывать детям.

Издание Texty.org подготовило несколько важных и интересных фактов о том, как воспитывают детей в садиках Швеции.

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Родители не воспитывают детей сами. Обычная шведская семья – это пара взрослых и в среднем один-два ребенка, хотя семьи с тремя-четырьмя детьми тоже далеко не редкость.

Тем не менее, в стране есть так называемое правило, что и мама, и папа должны работать, то есть получать постоянный доход. Поэтому детей всегда устраивают в детские сады. На сегодня в Швеции около 80% детей в возрасте от одного до пяти лет ходят в садики.

Поэтому очевидно, что если "эталоном" является занятость взрослых, то работа качественных и доступных всем детских садов становится приоритетом в стране. К тому же дети там проводят не меньше времени, чем с родителями.

Как воспитывают детей в Швеции

Согласно Конституции, образование в Швеции бесплатное, однако детские сады – нет. Поэтому это "разбивает" дошкольный период на два этапа: собственно детсадовый — от одного до пяти лет и подготовительный или "нулевой" класс.

Интересно, что в Швеции действует два правила:

если кто-то из родителей безработный, то семья не имеет права пользоваться услугой детского сада – ни муниципального, ни частного;

фактически в обязательном порядке, а потому бесплатно, ребенок должен посещать детсад 15 часов в неделю "для социализации".

Свежий воздух: 5 часов, независимо от погоды

В детских садах из трех-четырех воспитателей группы двоих должны иметь высшее педагогическое образование. А количество детей в группе может колебаться от 8 до 20.

Интересно, что дети в детских садах не менее чем 4-5 часов (с 7-9 в день) проводят на улице. Независимо от наличия детских площадок на территории, два-три раза в неделю группа выходит в поход по окрестностям.

Дети ходят на муниципальную детскую площадку, поляну в лесу, место для отдыха в любом сквере, какое-то тематическое место. Отметим, что на прогулки берут и тех, кто еще не умеет ходить. Их везут в детских колясках. Кроме того дождь, снег, мороз или жара – это не повод отменить 5-часовое пребывание на свежем воздухе, никакие погодные катаклизмы не отменяют детских прогулок.



Прогулка с детьми / Фото clutch

Для чего детям такие прогулки? Во время этого дети учатся вести себя на улице, переходить проезжую часть дороги, общаться в группах и тому подобное. Нередко практикуется еда на свежем воздухе. Так, чаще всего именно на улице дети едят то, что родители положили в «ланч-боксы».

Также в детских садах сведено к минимуму использование некоторых видов медикаментов, особенно антибиотиков.

Толерантность: взрослые не могут приказывать

Духом воспитания в детском саду является соблюдение ценностей уважения к личности, свобод и толерантности. В частности, гендерной.

Поэтому в шведских детсадах отсутствует акцент в отношении мальчиков и девочек вроде замечаний: "Как тебе не стыдно плакать, ты же мальчик", "Почему ты не играешь в куклы, ты же девочка" и тому подобное.

Интересно и то, что дети с особыми потребностями воспитываются и учатся вместе с другими. А если такие дети нуждаются в дополнительном внимании, то в группу добавляют ассистента воспитателя.

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В садиках давление или грубость в отношении детей недопустимы. Вместо этого воспитатели применяют практики, основанные на знаниях детской психологии или на мягком опережающем противодействии. Этот принцип распространяется и на режим дня. Например, если дети не хотят или не могут заснуть, то их не заставляют. Пока другие спят, им читают книжки или рассказывают что-то интересное.



Детсады в Швеции / Фото fjord

А воспитатели и преподаватели всегда полны позитивным настроем, приветливы, открыты и очень коммуникабельны с детьми. Им нравится своя работа, и они любят детей. В то же время атмосфера среди взрослых в саду также открытая и толерантная.

Основы: уметь пользоваться "общим благом"

Садик закладывает детям основы культуры гражданина:

нигде и ни при каких обстоятельствах нельзя брать чужую вещь или еду;

убирать за собой место игры или рисования;

убирать в общем туалете после пользования;

внимательность к потребностям других;

навыки коммуникации с незнакомцами и умение вести любезные разговоры;

пользование столовым прибором с трех лет.

Сколько стоит обучение в детсаду?

В Швеции функционируют муниципальные и частные детсады, собственно, как и школы. В общем, детские сады до подготовительного класса в Швеции платные. Впрочем, размер этой платы зависит от общего дохода семьи и количества детей.

Так, максимальный размер платы в муниципалитетах Стокгольма составляет около евро 135 в месяц. Но стоит упомянуть, что тем семьям, в которых хотя бы один из родителей платит налоги, Швеция оказывает ежемесячное детское пособие в размере 100 евро на ребенка.