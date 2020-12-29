В Днепропетровской области в частном садике заявили, что "воспитывают элиту, которая будет общаться на русском". В дошкольном учреждении, которое еще и не имело лицензии, считают, что украинский язык детям не нужен.

Русский – "элитный", а украинский – "ненужный"

Жительница Днепропетровщины Алина Бардашевская выбрала для дочери частный детсад из-за очередей в государственный. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

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В течение 2 лет семья ежемесячно платила за его услуги 11 тысяч гривен. Однако в последнее время мать обратила внимание, что ее украиноязычная дочь общается на русском. За объяснениями женщина обратилась в администрацию садика.

Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно",

– рассказала Бардашевская.

Кроме того, после неудобных вопросов, по словам женщины, администрация указала ей на дверь. В то же время в Сети продолжают рекламировать детсад, в котором есть обучение на украинском и русском.

Детсад работал без лицензии

Журналистам, которые надеялись получить объяснение нежелательности украинского в заведении, не удалось связаться с администрацией детсада. Кроме того, там проигнорировали и визит СМИ.

Впоследствии стало известно, что заведение вообще не имеет лицензий на предоставление образовательных услуг. Эту информацию подтвердили и в областном департаменте образования.

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Важно! С 16 января 2021 года вступает в силу "Закон о языке". Он предусматривает предоставление всех без исключения услуг только на украинском.





Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала