В Министерстве образования и науки заверили, что реформирование дошкольного образования предусматривает увеличение заработной платы воспитателям детских садов. Так, в проекте госбюджета на 2021 год заложено, что воспитателям увеличат зарплаты в течение года на несколько тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Известно, что с 1 января 2021 года размеры зарплат педагогов и ученых увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%. В частности, это касается и воспитателей.

Так, средняя расчетная зарплата заведующего садика, которая сегодня составляет 9 262 гривен, с января 2021 года увеличится до 11 114 гривен, а с июля 2021 года – до 12 042 гривен.

Средняя зарплата молодого воспитателя с малым стажем работы с сентября 2020 года составит 6 534 гривен, с января 2021 года – уже 7 839 гривен, а с июля 2021 года – 8 494 гривен.

Воспитатель первой категории, который с сентября 2020 года получает зарплату в размере 8 705 гривен, в июле 2021 года будет получать 11 317 гривен. А воспитатель высшей категории будет получать с 12 065 гривен с июля 2021 года.

По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, комплексное реформирование дошкольного образования также будет предусматривать:

обеспечение доступности образования для детей раннего и дошкольного возраста;

повышение качества педагогических кадров и их мотивации;

обновление содержания и организации образовательного процесса;

создание безопасной и мотивационной образовательной среды;

введение систематических мониторингов и оценки качества дошкольного образования;

совершенствование системы управления и финансирования дошкольного образования.

К слову, ранее Шкарлет отмечал, что в течение года увеличится и зарплата учителей в школах. Больше об этом – читайте по ссылке.