Какие украинские университеты попали в мировой рейтинг

Самую высокую позицию среди украинских вузов занял Харьковский национальный университет имени В. Каразина. Он разместился в диапазоне 511-520.

К теме Рейтинг университетов Киева: куда поступать в 2021 году и сколько стоит обучение

В то же время в целом университет снизил свои позиции, ведь еще в прошлом году он был на 477 месте.

5 украинских университетов не изменили свои позиции по сравнению с прошлым годом:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – он занял 601 – 650 место;

НТУ "Харьковский политехнический институт" – 651 – 700 место;

НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701 – 750 место;

Сумской государственный университет – 701 – 750 место;

НУ "Львовская политехника" – 801 – 1000 место;

НУ "Киево-Могилянская академия" – 1001 – 1200 место.

Вместе с тем впервые в рейтинг мировых вузов попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Он оказался на 1001 – 1200 месте.

Как составляли рейтинг вузов

Вузы выбирали по шести ключевым параметрам:

академическая репутация,

репутация работодателя (как компании оценивают выпускников вузов),

соотношение преподавателей и студентов,

цитирование работ на факультете,

соотношение международных преподавателей,

соотношение иностранных студентов.

Добавим, что лучшим университетом в мире уже десятый год подряд является Массачусетский технологический институт (MIT), который получает безупречные баллы за результаты исследований и показатель трудоустройства.

Что известно о рейтинге QS World University Ranking QS проводит исследования в университетах и бизнес-школах в течении последние 20 лет. В частности, они используют глобальные опросы работодателей и академические исследования. Ежегодно рейтинг упоминается примерно в 1000 различных газет, журналов и веб-сайтов. Всемирные рейтинги университетов QS стали наиболее используемой основой для сравнения университетов во всем мире.

К слову, сейчас в Украине продолжается ВНО, но уже через месяц абитуриенты будут регистрировать электронные кабинеты и подавать документы в вузы. Эксперт дал полезные советы, как поступающему правильно выбрать университет – читайте в статье.