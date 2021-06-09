Какие украинские университеты попали в мировой рейтинг
Самую высокую позицию среди украинских вузов занял Харьковский национальный университет имени В. Каразина. Он разместился в диапазоне 511-520.
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В то же время в целом университет снизил свои позиции, ведь еще в прошлом году он был на 477 месте.
5 украинских университетов не изменили свои позиции по сравнению с прошлым годом:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – он занял 601 – 650 место;
- НТУ "Харьковский политехнический институт" – 651 – 700 место;
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701 – 750 место;
- Сумской государственный университет – 701 – 750 место;
- НУ "Львовская политехника" – 801 – 1000 место;
- НУ "Киево-Могилянская академия" – 1001 – 1200 место.
Вместе с тем впервые в рейтинг мировых вузов попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Он оказался на 1001 – 1200 месте.
Как составляли рейтинг вузов
Вузы выбирали по шести ключевым параметрам:
- академическая репутация,
- репутация работодателя (как компании оценивают выпускников вузов),
- соотношение преподавателей и студентов,
- цитирование работ на факультете,
- соотношение международных преподавателей,
- соотношение иностранных студентов.
Добавим, что лучшим университетом в мире уже десятый год подряд является Массачусетский технологический институт (MIT), который получает безупречные баллы за результаты исследований и показатель трудоустройства.
Что известно о рейтинге QS World University Ranking
QS проводит исследования в университетах и бизнес-школах в течении последние 20 лет. В частности, они используют глобальные опросы работодателей и академические исследования.
Ежегодно рейтинг упоминается примерно в 1000 различных газет, журналов и веб-сайтов. Всемирные рейтинги университетов QS стали наиболее используемой основой для сравнения университетов во всем мире.
К слову, сейчас в Украине продолжается ВНО, но уже через месяц абитуриенты будут регистрировать электронные кабинеты и подавать документы в вузы. Эксперт дал полезные советы, как поступающему правильно выбрать университет – читайте в статье.