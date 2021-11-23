Волынские школы выходят на очное обучение, но заболеваемость среди детей и дальше растет

На Волыни несмотря на красную зону и заболеваемость коронавирусом среди детей возобновляют очное обучение в большинстве школ. Так, 22 ноября сели за парты ученики 488 школ области.

Восстановление очного обучения

Главная государственная санитарная врач Волынской области Наталья Янко говорит, что с 22 ноября начали восстанавливать стационарное обучение учеников в школах.

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Всего по состоянию на 23 ноября очное обучение возобновлено в 488 школах области (87% всех учебных заведений), где работники полностью вакцинированы против COVID-19.

В то же время от работы отстранили 412 работников школ в связи с отсутствием COVID-сертификата.

Хотя у нас официально не объявлено, что школы начали стационарное обучение, но большинство школ уже учатся очно. Поэтому сейчас очень важно соблюдать все противоэпидемические правила и проходить полный курс вакцинации,

– подчеркнула Наталья Янко.

Карантинные правила в школах

По ее словам, школам, которые возобновили обучение, необходимо строго соблюдать противоэпидемические требования, предусмотренные санитарным регламентом для школ и постановлением главного государственного санитарного врача.

Среди требований – допуск в школу только после проведения температурного скрининга на входе у всех работников, а также учащихся, создание условий для обработки и мытья рук, соблюдение масочного режима персоналом, самоизоляция в течение 14 дней в случае выявления заболевания в коллективе.

Как добавила Наталья Янко, на самоизоляцию могут не идти работники учреждения, которые имеют зеленый сертификат вакцинации.

Заболеваемость COVID-19 среди детей растет

Наталья Янко добавила, что в течение последней недели на Волыни увеличилось количество случаев заболевания COVID-19 среди детей. Болеют и младенцы, и подростки.

Так, в течение предыдущих суток, 22 ноября, в области зарегистрировали 571 новый случай коронавируса. В частности, умерли 25 человек. Известно, что 95% новых заболевших – это невакцинированные волыняне.

За последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости и среди детского населения – на 9%. Каждый день мы получаем сообщения о 50 – 80 новых случаев среди детей в возрасте от нескольких дней до 17 лет. Всего с начала эпидемии заболели более 6 тысяч детей в области,

– сказала Янко.

Она добавила, что, несмотря на введение в области дистанционного обучения, среди учеников и работников общеобразовательных школ продолжают регистрировать случаи заболевания COVID-19.

Так, сейчас продолжают болеть 266 школьников и 140 работников школ. Еще более 1000 учеников и более 50 человек из числа персонала – на самоизоляции.

К слову, во Львовской области школы с 23 ноября возобновили очное обучение для всех учеников. Так, 991 школа в области начала очное обучение, в остальных школах (около 100) учебный процесс происходит и дальше дистанционно.