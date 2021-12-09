Галина Шура 36 лет работает учительницей украинского языка и зарубежной литературы в сельской школе. Радиодиктант она писала второй раз в жизни.

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По ее словам, первый раз она писала радиодиктант с детьми, в этом году – сама, потому что было дистанционное обучение.

Как ей удалось написать диктант без ошибок

К написанию диктанта готовилась. Слушала тексты Андруховича и изучала его манеру написания текстов,

– рассказала победительница.

За первое место Галина Шура получит в подарок диплом и книги с учебниками от одного из украинских издательств.

Добавим, что всего в 2021 году на проверку в "Украинское радио" поступило более 14,5 тысячи писем с текстом диктанта. Из них 1 824 – в бумажном виде и 12 749 – на электронную почту.

Всего одну ошибку допустили трое участников радиодиктанта:

Надежда Палий из Львовской области,

Максим Слюсаревский из Киева,

Юлия Шекет из Полтавской области.

К слову, в прошлом году 17 украинцев написали радиодиктант с одной или двумя ошибками. А без какой-либо ошибки было только одно письмо — от Кристины Гоянюк. По образованию женщина врач-бактериолог, ей 74 года, живет во Львове. В этом году она совершила три ошибки.

Всеукраинский радиодиктант: кратко

Всеукраинский радиодиктант национального единства прошел в День письменности, 9 ноября. Автором текста в этом году стал писатель Юрий Андрухович, который и читал его.

Отметим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой мог принять каждый желающий.

Смотрите видео трансляции диктанта-2021: