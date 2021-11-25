Что известно об избиении ученика

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда педагог, пытаясь прекратить конфликт между учениками, отвел одного из них в раздевалку и побил.

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Педагог сначала ударил парня о стену, а потом поставил подножку. В результате ученик 7 класса получил сотрясение мозга и гематому затылка.

Как комментирует ситуацию учитель

В суде 18 ноября 2021 года обвиняемый учитель категорически отклонял обвинения и не признал свою вину.

Он объяснил, что в тот день в школьном коридоре он заметил учеников, которые якобы ссорились. Он сделал им замечание, но дети не отреагировали.

Мужчина планировал завести ученика к директору, но того не было, поэтому он завел парня в раздевалку с намерением поговорить. Он говорит, что разговор происходил на повышенных тонах, впрочем, физического насилия с его стороны не было.

Как педагога наказал суд

Суд таки признал учителя виновным, в частности, это подтвердили опрошенные свидетели, и назначил ему 220 часов общественных работ, а также обязал выплатить моральную компенсацию:

1800 гривен – материальный ущерб родителям ученика,

еще 8 тысяч гривен морального ущерба ребенку.

Отмечается, что приговор учитель еще может обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней.

К слову, на днях на Волыни произошел громкий случай буллинга – учительница физики избила ученика. Педагог сначала ругала девятиклассника, а потом ударила его по голове. Местные СМИ сообщают: это уже не первый такой инцидент с участием этого педагога. Детали и видео – смотрите по ссылке.