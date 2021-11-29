На Волыни на территории школы взорвалась котельная: фото
Источник:полиция Волынской области
На территории школы в селе Проход в Ратновском районе на Волыни внезапно взорвалась котельная. Полиция уже выясняет обстоятельства инцидента.
Котельная размещалась на территории школы. На месте работают сотрудники полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В полиции сообщили, что никто из 64 детей, 18 учителей и персонала не пострадал. Правоохранители сразу эвакуировали всех детей и работников школы.
Спасатели ГСЧС установили, что возгорания в одноэтажной котельной, расположенной в 30 – 40 метрах от школы, не было. Только в помещении котельной произошел взрыв. Причины происшествия выясняются.
Отметим, что здание котельной одноэтажное, отдельно стоящее, размер в плане 5х4 метра.
Взрыв котельной на территории школы на Волыни
К слову, в Харькове эвакуировали всех учеников и работников школы №78 из-за сообщения о взрывчатке. Эту информацию подтвердили в полиции, там уже обследуют помещения. Впоследствии поступила информация о "минировании" других школ в Харькове:
- №54 (улица Академика Богомольца, 4),
- №64 (улица Руслана Плоходько, 5-В),
- №130 (улица Светлановская, 23),
- №154 (проспект Людвига Свободы, 42-Б),
- №113 (проспект Архитектора Алешина, 9) ,
- №36 (улица Алчевских, 55).