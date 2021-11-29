Котельная размещалась на территории школы. На месте работают сотрудники полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К теме В Одессе во время урока ученикам на головы упал потолок: видео с места происшествия

В полиции сообщили, что никто из 64 детей, 18 учителей и персонала не пострадал. Правоохранители сразу эвакуировали всех детей и работников школы.

Спасатели ГСЧС установили, что возгорания в одноэтажной котельной, расположенной в 30 – 40 метрах от школы, не было. Только в помещении котельной произошел взрыв. Причины происшествия выясняются.

Отметим, что здание котельной одноэтажное, отдельно стоящее, размер в плане 5х4 метра.



Взрыв котельной на территории школы на Волыни

К слову, в Харькове эвакуировали всех учеников и работников школы №78 из-за сообщения о взрывчатке. Эту информацию подтвердили в полиции, там уже обследуют помещения. Впоследствии поступила информация о "минировании" других школ в Харькове: