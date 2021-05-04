Первый набор начнется уже в 2021 году. По словам ректора заведения Анатолия Цёся, такое решение приняли 28 апреля 2021 года на заседании ученого совета.
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Новая специальность создана в таких областях знаний:
- "Культура и искусство"
- "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация".
Тогда директор КП Анатолий Капустюк заявил о том, что в Украине почти не осталось специалистов по обработке янтаря. Именно поэтому решили создать новую образовательно-профессиональную программу.
Анатолий Цёсь призвал выпускников учебных заведений получить уникальную, единственную в Украине специальность.