На Волыни осудили отца за то, что его дочь не посещала школу

Жителя поселка на Волыни привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Все из-за того, что его дочь в течение двух недель не посещала школу без уважительной причины.

В постановлении суда говорится о том, что школьница с 30 ноября по 14 декабря 2021 года не посещала занятия в Любешовском лицее.

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Отец школьницы свою вину на суде признал и сообщил, что девочка уже посещает школу. А еще просил при наложении штрафа учесть наличие на его иждивении троих детей и то, что он с женой безработные.

Что решил суд? В результате судья наложил на мужчину взыскание в виде предупреждения, поэтому штраф он не будет платить.

Могут ли за это выгнать ребенка из школы

Пояснения управления образования

Ранее начальник львовского управления образования Зоряна Довганик рассказывала изданию "Экспресс", что ребенок не может прогуливать школу без уважительной причины.

Если школьник пропускает уроки по семейным обстоятельствам, то отец или мать должны написать объяснение, в котором должны указать причины отсутствия ученика. Как правило, предварительно родители звонят классному руководителю и говорят, что ребенка в этот день не будет, а позже пишут объяснения,

– заявила она.

Также она отметила, что когда ребенок заболел, то обязательно нужно получать справку от врача. Потому что если ребенок 10 дней подряд не приходит в школу без объяснения причины, то учебное заведение должно сообщить об этом в полицию и службу по делам детей.

"Такие правила распространяются на все школы Украины и регламентируются постановлением правительства №684 "Об утверждении Порядка учета детей школьного возраста и учеников" (пункт 13), вступившим в силу 13 сентября 2017 года", – пояснила Довганик. Впрочем за прогулы ребенка не могут отчислить.

Пояснения из службы по делам детей

В то же время начальник областной службы по делам детей Владимир Лис объясняет, что когда ребенок без объяснения причины не приходит в школу, то сначала работники службы проводят разъяснительную работу с родителями.

Если это не помогает, то в следующий раз родителей уже могут привлечь к административной ответственности за уклонение от воспитания ребенка. Сумма штрафа небольшая – несколько десятков гривен. Если и это не поможет, то их даже могут лишить родительских прав,

– говорит Лис.

К слову, отец четырех детей в Черновицкой области вынужден заплатить 850 гривен штрафа за то, что он не пускал детей в школу. Мужчина отметил, что он и его дети являются свободными людьми, и их не стоит заставлять посещать школу. Детали – читайте здесь.

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