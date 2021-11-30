На Волыни невакцинированные учителя судятся из-за отстранения из школы
Источник:Ковель media
Суд на Волыни в течение 9 дней зарегистрировал от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении.
Учителя оспаривают отстранение в суде
Интересно, что некоторые из них даже требуют денежную компенсацию за вынужденный прогул, а одна учительница – еще и моральную компенсацию.
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Иски подали:
- две работницы школы №2,
- педагоги из лицея №11,
- педагоги школы №9 из Ковеля,
- учителя Гишинской гимназии и Люблинецкого лицея,
- трое работниц детского сада №11 и одна из детсада №14 "Жемчужина".
Ответчиками являются администрации школы №2, лицея №11 и Люблинецкого лицея Волынского областного совета, по всем другим делам – управление образования исполнительного комитета Ковельского городского совета.
Что просят педагоги
Учителя из школы №2 и Гишинской гимназии, помимо отмены приказа об отстранении от работы, просят взыскать зарплату за время отстранения, а в последнем случае – моральную компенсацию.
Отметим, что с 8 ноября педагоги, которые не прошли полный курс вакцинации против коронавируса, были отстранены от работы без сохранения зарплат. Кроме того, с этого же дня Волынь перешла в красную зону эпидопасности.
Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.
К слову, в МОН сообщили, что сейчас 2,8 тысячи педагогов до сих пор отстранены от работы. Больше всего отстраненных учителей зафиксировано в Ровненской (384 учителя) и Киевской (281 учитель) областях.