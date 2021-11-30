На Волыни невакцинированные учителя судятся из-за отстранения из школы

Суд на Волыни в течение 9 дней зарегистрировал от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении.

Учителя оспаривают отстранение в суде

Интересно, что некоторые из них даже требуют денежную компенсацию за вынужденный прогул, а одна учительница – еще и моральную компенсацию.

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Иски подали:

две работницы школы №2,

педагоги из лицея №11,

педагоги школы №9 из Ковеля,

учителя Гишинской гимназии и Люблинецкого лицея,

трое работниц детского сада №11 и одна из детсада №14 "Жемчужина".

Ответчиками являются администрации школы №2, лицея №11 и Люблинецкого лицея Волынского областного совета, по всем другим делам – управление образования исполнительного комитета Ковельского городского совета.

Что просят педагоги

Учителя из школы №2 и Гишинской гимназии, помимо отмены приказа об отстранении от работы, просят взыскать зарплату за время отстранения, а в последнем случае – моральную компенсацию.

Отметим, что с 8 ноября педагоги, которые не прошли полный курс вакцинации против коронавируса, были отстранены от работы без сохранения зарплат. Кроме того, с этого же дня Волынь перешла в красную зону эпидопасности.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.

К слову, в МОН сообщили, что сейчас 2,8 тысячи педагогов до сих пор отстранены от работы. Больше всего отстраненных учителей зафиксировано в Ровненской (384 учителя) и Киевской (281 учитель) областях.