На Волыни 15 школьников отравились перцовым газом: что известно о состоянии детей

В школе села Маневичи на Волыни 15 школьников надышались перцового газа и попали в больницу. Инцидент произошел на территории местного лицея № 1, где ученики распылили отравляющее вещество из баллончика.

Кто распылил перцовый баллончик в школе

В полиции рассказали, что перцовый газ из баллончика распылили двое 9-классников в пустом классе. После чего в помещении появился ощутимый посторонний запах.

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Школьники решили проветрить класс и открыли окна и двери в классе. Из-за этого вещество распространилось в коридор, по которому проходили другие ученики.

Всех детей, которые пожаловались на плохое самочувствие, госпитализировали в местную больницу. Заведующий центральной оперативной диспетчерской скорой на Волыни Станислав Линик рассказал "Суспільному", что отравление перцовым газом зафиксировали у 15 учеников.

Из школы было транспортировано в больницу 15 детей, потом еще выезжали к двум детям домой. Больные были госпитализированы с аллергическими проявлениями, но основное – это отравление перцовым баллончиком, немедикаментозное отравление,

– отметил медик.

Состояние учащихся

Директор Маневицкой многопрофильной больницы Олег Бегаль добавил, что госпитализированным детям от 11 до 13 лет. Их осмотрели дежурный врач, педиатр и реаниматолог.

"Десятерых детей после оказания помощи, в частности противоаллергических препаратов, отпустили домой, а еще пятерых оставили под наблюдением в больнице", – отметил директор медучреждения.

По словам Олега Бегаля, часть детей жаловалась на общую слабость, головокружение, слезотечение и першение в горле.

Пять девушек, у которых утром были жалобы на тяжесть дыхания и першение в горле, мы оставили под присмотром на день. Также их осмотрел лор и окулист. Жалоб у пациенток нет,

– добавил директор больницы.

По информации полиции области, сейчас идет проверка, после проведения которой определят меру ответственности для подростков, совершивших правонарушение.

К слову, родители четвероклассников Рожнятовского лицея в Ивано-Франковской области рассказали, что уже несколько лет их дети страдают от агрессии двух братьев-одноклассников. Несколько фактов буллинга подтвердила и полиция. Детали – читайте здесь.

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