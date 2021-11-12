На Волыни 15 школьников отравились перцовым газом: что известно о состоянии детей
Источник:полиция Волынской области
В школе села Маневичи на Волыни 15 школьников надышались перцового газа и попали в больницу. Инцидент произошел на территории местного лицея № 1, где ученики распылили отравляющее вещество из баллончика.
Кто распылил перцовый баллончик в школе
В полиции рассказали, что перцовый газ из баллончика распылили двое 9-классников в пустом классе. После чего в помещении появился ощутимый посторонний запах.
К теме Школьница из Ровненской области систематически травила ученицу 6 класса: как наказали ее родителей
Школьники решили проветрить класс и открыли окна и двери в классе. Из-за этого вещество распространилось в коридор, по которому проходили другие ученики.
Всех детей, которые пожаловались на плохое самочувствие, госпитализировали в местную больницу. Заведующий центральной оперативной диспетчерской скорой на Волыни Станислав Линик рассказал "Суспільному", что отравление перцовым газом зафиксировали у 15 учеников.
Из школы было транспортировано в больницу 15 детей, потом еще выезжали к двум детям домой. Больные были госпитализированы с аллергическими проявлениями, но основное – это отравление перцовым баллончиком, немедикаментозное отравление,
– отметил медик.
Состояние учащихся
Директор Маневицкой многопрофильной больницы Олег Бегаль добавил, что госпитализированным детям от 11 до 13 лет. Их осмотрели дежурный врач, педиатр и реаниматолог.
"Десятерых детей после оказания помощи, в частности противоаллергических препаратов, отпустили домой, а еще пятерых оставили под наблюдением в больнице", – отметил директор медучреждения.
По словам Олега Бегаля, часть детей жаловалась на общую слабость, головокружение, слезотечение и першение в горле.
Пять девушек, у которых утром были жалобы на тяжесть дыхания и першение в горле, мы оставили под присмотром на день. Также их осмотрел лор и окулист. Жалоб у пациенток нет,
– добавил директор больницы.
По информации полиции области, сейчас идет проверка, после проведения которой определят меру ответственности для подростков, совершивших правонарушение.
К слову, родители четвероклассников Рожнятовского лицея в Ивано-Франковской области рассказали, что уже несколько лет их дети страдают от агрессии двух братьев-одноклассников. Несколько фактов буллинга подтвердила и полиция. Детали – читайте здесь.
Другие случаи отравления перцовым баллончиком в школах
- В киевской школе №97 распылили перцовый баллончик. Детей вывели на улицу и отпустили домой. Некоторые дети жаловались на кашель и одышку. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые должны установить, кто распылил перцовый баллончик.
- В школе №31 Краматорска Донецкой области ученики распылили перцовый баллончик. В результате инцидента пострадали два человека – одного ученика госпитализировали, а у учительницы случился сердечный приступ. Детали – по ссылке.
- В Харькове в гимназии №153 эвакуировали 750 детей из-за одной ученицы. Очевидцы рассказали, что девочка из 7 класса применила перцовый баллончик. Школьница признается, что сделала это случайно.
- В школе №22 в Одессе восьмиклассник распылил перцовый баллончик прямо в лицо учительнице. Впоследствии выяснилось, что ученик имеет нестабильное эмоциональное состояние из-за смерти матери, о чем учительница не знала. Детали – читайте в статье.