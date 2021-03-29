Новоизбранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров называет реалистичным вхождение вуза в 500 лучших в мировых рейтингах. Результата следует ожидать в течение следующих 5 лет.

В то же время Владимир Бугров отметил, что мировые рейтинги – это лишь инструмент измерения определенных показателей. Поэтому важно понять критерии, по которым происходит оценка.

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Над чем нужно работать

Новоизбранный руководитель КНУ имени Шевченко отмечает, что важным показателем, над которым вузу нужно работать, является интернационализация. В соотношении количества украинских и иностранных студентов учебное заведение проигрывает, когда в мировых рейтингах это едва ли не ключевой критерий оценки.

Кроме этого, чтобы и дальше развиваться, университетам необходимо увеличить расходы на финансирование исследований, получив помощь от государства и бизнеса, поскольку во всех рейтингах весомой является научная составляющая.

Украина должна работать с выпускниками украинских университетов за рубежом. В частности, при Министерстве образования и науки Украины или при Министерстве иностранных дел должен действовать отдел работы с выпускниками, который хотя бы будет информировать их об отечественном образовании.

Это государственное дело – продвижение Украины. А стратегически надо, чтобы на всех государственных уровнях утвердилось мнение, что образование – это инвестиция в человеческий капитал,

– отмечает Владимир Бугров.

По мнению ректора, закрепиться на 400 – 500 позициях в рейтингах будет хорошим результатом, ведь динамика таких международных списков является достаточно взвешенной.

Напомним, что второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялся 24 марта 2021 года. Победу одержал профессор Владимир Бугров, получив 74,31 процента голосов.