Особый выпуск: военный лицей Богуна впервые закончили девушки – фото

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна прозвучал последний звонок. В 2021 году заведение впервые прощалось не только с выпускниками, но и с выпускницами.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что именно поэтому нынешний выпуск особенный. В своем фейсбуке он опубликовал фото со студентами.

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Разумков о последнем звонке в лицее Богуна

"Со стенами учебного заведения прощаются не только ребята, но и 18 девушек-лицеисток, которые смогут присоединиться к нашей армии", – отметил председатель Рады.

Он подчеркнул, что опыт, полученный в учебном заведении, останется с выпускниками на всю жизнь. Ведь их научили не бояться трудностей и уметь их преодолевать.

Воспитанники лицея имени Богуна являются примером не только для своих сверстников, но и для нас, взрослых,

– подчеркнул Разумков.

"Слуга народа" также добавил, что героизм и достижения, которые студенты демонстрируют во время обучения, действительно важны для Украины.

Спикер Рады добавил, что военная жизнь никогда не была простой. Однако он убежден, что воспитанники заведения достойно будут нести звание офицера и мужественно защищать страну.



Разумков обратился к лицеистам / Фото с фейсбук-страницы политика



Впервые из лицея имени Богуна выпустились девушки / Фото с фейсбук-страницы Разумкова

Начальник лицея поздравил выпускников

Обращение к лицеистам и их родным по случаю Последнего звонка опубликовал и начальник лицея Игорь Гордийчук. Он назвал воспитанников заведениями искренними патриотами.

И подчеркнул, что убежден: они будут на 100% фанатами военного дела, сторонниками евроатлантической интеграции и главное – порядочными гражданами.

Также Гордийчук поблагодарил студентов за то, что мужественно справлялись со всеми трудностями. В частности теми, которые возникли из-за специфики вынужденного дистанционного обучения.