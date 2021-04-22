Уже второй год подряд ученикам выпускных классов и их родителям приходится привыкать к реалиям пандемии, в том числе быть готовым к переменам. Что именно изменилось – читайте дальше.

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Государственной итоговой аттестации не будет

Одиннадцатиклассники, которые заканчивают школу в 2021 году, могут не сдавать государственную итоговую аттестацию – ГИА. А внешнее независимое оценивание должны сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

ГИА и ВНО: в чем отличие?

• Государственная итоговая аттестация – это школьные экзамены, которые учащиеся сдают в 4, 9 и 11 классах. Ранее результаты ГИА вносили в школьный аттестат. Эти экзамены необходимы претендентам на получение профессионально-технического образования. • Государственная итоговая аттестация – это школьные экзамены, которые учащиеся сдают в 4, 9 и 11 классах. Ранее результаты ГИА вносили в школьный аттестат. Эти экзамены необходимы претендентам на получение профессионально-технического образования. • ВНО – это инструмент для поступления в университет, который сдают в формате тестов. Результаты тестирования изначально использовали только для определения конкурсного балла при поступлении, но с 2015 года их стали указывать и в приложении к аттестату.

Кто будет составлять ГИА, а кто – нет

Из-за пандемии COVID-19 от школьных экзаменов освободили учеников 4 и 9 классов. Одиннадцатиклассники тоже не обязаны сдавать экзамен, впрочем, для поступления все же должны получить оценку государственной итоговой аттестации.

У выпускников есть 3 варианта как это сделать:

засчитать ГИА по результатам годового оценивания;

если оценка не удовлетворяет можно сдать экзамены по желанию в школе;

пройти итоговую аттестацию в виде ВНО.

"В условиях пандемии это позволит снизить нагрузку на пункты тестирования примерно на 15 – 18% и снизить соответствующие риски для здоровья школьников и работников центров тестирования", – отметил глава Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Кто может сдавать ВНО 2021 года

С учетом всех изменений, внешнее независимое оценивание могут сдавать:

одиннадцатиклассники;

учащиеся профессионально-технических учебных заведений;

выпускники прошлых лет, которые планируют поступать в вузы.

Каждый участник ВНО может сдать тесты максимум из 5 учебных предметов. Для прохождения ГИА в формате ВНО – обязательные 4 предмета.

Справка. Внешнее независимое оценивание для поступления в учреждения высшего образования остается обязательным. Однако если выпускник не планирует поступать в вуз, он не должен проходить тестирование, и может получить аттестат без прохождения экзаменов и тестов.

Вступительная кампания также претерпела изменения

Традиционным остается то, что основной этап вступительной кампании планируется провести в середине лета.

Основные даты:

с 1 июля абитуриенты могут создать электронный кабинет и загрузить туда необходимые документы;

с 14 июля – можно подавать документы в вуз. Если у абитуриента нет творческого конкурса, срок подачи – до 23 июля;

зачисление абитуриентов будет проходить 9 августа.

Что изменилось при поступлении?

В 2021 году установлено ограничение на количество заявок, которые можно подать на контракт – не более чем 30. Для зачисления на бюджет неизменно – не более 5 заявлений.

Кроме того, в этом году действительными будут сертификаты ВНО с 2018, 2019, 2020 и текущего годов, при чем абитуриенты смогут выбирать – сертификат какого года и по какому предмету им подавать.

Выпускники 9 классов, которые поступают в учреждения профессионального образования, смогут пройти творческие конкурсы и сдать вступительные экзамены еще до подачи документов.

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Магистратура

В 2021 году все поступающие в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку и профессиональное вступительное испытание в формате ВНО. Кроме того, при поступлении в магистратуру введены специальные коэффициенты – вуз на усмотрение руководства учреждения сможет увеличить "вес" балла за экзамен. По иностранному языку – это не менее 25%.

Абитуриенты с оккупированных территорий

Что касается абитуриентов с временно оккупированных территорий, они могут поступать без ВНО в любое учебное заведение, где работают центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". Всего таких центров – 195.

Образовательные учреждения начнут свою работу 7 июня и будут работать до 24 сентября. В 2020 году по такой схеме смогли поступить 2026 абитуриентов с временно оккупированных территорий.

В 2020 году государство выделило почти 13 тысяч дополнительных бюджетных мест во всех украинских университетах для детей с неподконтрольной территории. Однако эта квота была заполнена лишь на 10%.

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Всего на ВНО-2021 зарегистрировались почти 400 тысяч участников, которые выбрали более 1,5 миллионов тестирований. Более 42,5 тысячи из них – выбраны с целью прохождения ГИА.