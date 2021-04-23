Кроме того, в условиях летней жары и из-за отсутствия кондиционирования в некоторых аудиториях будет трудно высидеть в течение нескольких часов.

К теме Основную сессию ВНО также могут перенести, – образовательный эксперт

Но Верховная Рада хотя бы отменила в этом году ГИА для учеников 4, 9 классов и выпускников. Так хотят сократить количество участников, которые будут сдавать ВНО для поступления в вузы, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса.

Согласно рекомендациям Минздрава и МОН, все участники ВНО должны:

быть обеспечены средствами индивидуальной защиты,

пройти температурный скрининг при входе в пункт тестирования,

между партами в классах должна сохраняться соответствующая дистанция.

Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук отметил, что одной из основополагающих технологических норм украинского ВНО является его проведение в аудиториях для групп с небольшим количеством людей.

“Вводя такую норму, ориентировались на то, что в школах, которые являются пунктами тестирования, можно найти несколько десятков аудиторий, где разместится группа абитуриентов из расчета "один за столом", – отметил он.

Однако, по словам Ликарчука, в школьных классных комнатах и в аудиториях большинства украинских вузов невозможно обеспечить все необходимые эпидемические требования.

Считаю, что лучшим вариантом решения проблемы является смена локаций для проведения ВНО. Речь идет о том, что его нужно проводить не в классных комнатах или аудиториях, а на большой площади и желательно на свежем воздухе: на стадионах, в парках, выставочных центрах, на арене Дворца спорта и тому подобное,

– заявил Ликарчук.

Эксперт отмечает, что там можно одновременно поставить огромное количество одноместных столов и стульев на расстоянии 1, 5 метра друг от друга, временно ограничив доступ посторонних на эту территорию и одновременно обеспечивая полный контроль ситуации.

Игорь Ликарчук добавил, в условиях карантина формирование таких аудиторий на свежем воздухе будет оптимальным. К тому же, во многих странах подобные аудитории стадионного типа используют часто.

В частности, так сдают внешние экзамены в ряде стран: вместо тесных и душных аудиторий – на стадионах, в лесопарковых зонах, в крупных выставочных центрах.

Не является ли актуальной эта информация для нашей страны, особенно в карантинный период? Год назад я предлагал руководству МОН подумать над этой проблемой, но мои предложения остались неуслышанными,

– добавил он.

Ликарчук уверен, что смена локаций не потребует дополнительного бюджетного финансирования. Возможно, даже уменьшатся расходы на доставку экзаменационных материалов в пункты тестирования и их охрану. Кроме того, в таких локациях существенно упрощается контроль за добродетелью участников ВНО.

К слову, в МОН подчеркнули, что ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2021 году начнется 21 мая и продлится до 15 июня.



График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала