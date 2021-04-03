В последнее время результаты ВНО ложатся в основу рейтингов школ. Но, по мнению образовательного эксперта, тестирование не должно иметь никакого отношения к школе. К тому же, технология проведения ВНО и содержание оценивания требуют изменений.

Такое мнение высказал образовательный эксперт, бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он считает, что внешнее независимое оценивание становится токсичным для украинского образования.

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Эксперт отметил, что когда в 2007 – 2008 годах они вводили ВНО, то никто и представить не мог, что:

через 10 – 15 лет во многих школах подготовка к нему станет основной в образовательном процессе, а выполнение учебных программ, усвоение знаний, формирование компетенций станут вторичными задачами;

темы, которые будут на ВНО, ученики будут изучать с желанием, а другие-нет;

уроки по предметам, которые выносятся на ВНО дети будут посещать, а другие – нет;

многие учителя в учебное время будут заниматься натягиванием до сдачи ВНО, а руководители школ будут закрывать на это глаза;

результаты ВНО лягут в основу рейтингов школ, а органы управления образованием будут издеваться из учителей за низкие результаты ВНО.

"Если откровенно, то в те далекие годы были серьезные опасения относительно возможных негативных последствий введения ВНО. Именно поэтому мы делали так, чтобы тестирование и школы пересекались только в содержании программ ВНО. Тогда школа могла и не знать, зарегистрировался ли ученик для прохождения тестирования", – написал Ликарчук.

По его словам, ранее участники оценивания свои результаты узнавали в конфиденциальном режиме и имели полное право не сообщать о них.

А результаты ВНО на оценки в аттестате никакого влияния не имели и рейтинги по результатам ВНО никто не строил. То есть "хорошие" или "плохие" результаты участника тестирования никак не влияли на оценку работы школы и учителей,

– заявил эксперт.

Однако впоследствии сочетание ГИА и ВНО, инсталляция технологий ВНО в образовательный процесс, рейтингомания на основе результатов тестирования, – все это обусловило негативные явления в школьном образовании. Поэтому, ВНО стало токсичным для образования.

Также Игорь Ликарчук отмечает, что за последние годы не было сделано ни одного шага к реформированию технологии проведения ВНО.

"В Украине даже уже цифровые паспорта введены, а тесты ВНО и до сих пор выполняем в бумажных тетрадях, тратя миллионы гривен для их печати и развоза в пункты тестирования и обратно", – сказал он.

Эксперт считает, что через технологическую отсталость и токсическое воздействие на старшую школу, может возникнуть вопрос о целесообразности существования ВНО.

Что делать для того, чтобы предупредить возможный провал?

Во-первых, ВНО должно быть отделено от школы, для сохранения как тестирования, так и учреждения образования. И обязательно надо отделить ГИА от ВНО.

Во-вторых, категорический запрет оценивания работы школы в форме любых рейтингов по результатам ВНО. Но если рейтинги нужны, то должна быть разработана новая система их формирования, вне результатов ВНО.

В-третьих, технология проведения ВНО и содержание оценки требуют немедленных изменений. Это нужно, чтобы обучение в старшей школе не стало лишь подготовкой к ВНО как это сейчас.

Развивая систему ВНО мы во многом ориентировались на американский SAT (поступление в вузы в США). Но нигде не могу найти информации, что рейтинги американских школ строятся по результатам SAT,

– ответил эксперт.

Отметим, что в комментариях поделился своими соображениями и бывший чиновник Херсонского физико-технического лицея Владимир Белый. Он подчеркнул, что вместе с ВНО должна была развиваться модель профильно-ориентированного образования старшеклассников, что автоматом сняло бы возникновение действующих системных проблем.