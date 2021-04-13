В УЦОКО заявили, что способность к вдумчивому и критическому чтению текстов – это одна из ключевых компетенций современного человека, ведь в мире увеличились потоки манипулятивной и противоречивой информации.

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Поэтому в последнее время в тесте украинского языка оценивание способности критически воспринимать и анализировать текст приобрело новый формат.

Эксперты говорят, что участникам предлагают тестовые задания не к одному тексту, а к нескольким, объединенные тематически, но которым присуще разное видение той или иной темы, отличная стилистика и тому подобное.

В текстах ВНО должны сосуществовать разные голоса, часто противоречивые и неоднозначные. Именно во время их анализа выявляется уровень сформированности читательской компетентности лица. Так, работая с различными текстами, участник ВНО должен увидеть взаимосвязи между ними и выйти за пределы текстов, чтобы успешно выполнить тестовые задания,

– заявили в УЦОКО.

Поэтому предложенные в этом году в тесте пробного ВНО с украинского языка тексты также не стали исключением: они представляют разные взгляды на высшее образование, ее ценность для личности на пути к успеху и самореализации.

А сквозным мнением всех предложенных текстов является то, что современному молодому человеку нужно качественное образование, пути к которому могут быть разными, но предусматривают постоянную работу над собой, повышение профессионального и общекультурного уровня, самосовершенствование.

"Другими словами, несмотря на противоречивость, все тексты пробного ВНО по украинскому языку для вдумчивого читателя становятся стимулами для размышлений об образовании и его роли в жизни", – подчеркнули в УЦОКО.

В частности, тестовые задания № 34-39 сертификационной работы по украинскому языку (или № 59-66 сертификационной работы с украинского языка и литературы) призваны обеспечить возможность оценки целого ряда важных читательских умений:

понимание содержания предложенных текстов и связей между ними,

способность отличать факты от суждений, объективные соображения от субъективных, предвзятых,

находить и оценивать аргументы,

анализировать достоверность информации,

делать выводы на основе различных источников информации.

То есть тестовые задания созданы таким образом, чтобы участник тестирования показал свою способность критически работать с разноплановой текстовой информацией.

К слову, в Украине 10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. Чтобы принять участие, в нем зарегистрировались более 120 тысяч украинцев. Явка составила около 90%.