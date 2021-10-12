Кандидат филологических наук и советник по вопросам языка проекта "Учимся вместе" Игорь Хворостяный уверяет, что в него часто "летят камни" по поводу обязательности или ненужности ВНО по литературе.

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Эксперт горячо поддерживает идею, что оценка по литературе не должна быть обязательной. Он радуется тому, что с прошлого года так и произошло – у абитуриентов появилась возможность выбора: сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или отдельно только по языку.

Оппоненты говорят, что так мы уничтожим любовь и мотивацию к украинской литературе. Я апеллирую к тому, что если по такому принципу решать, то тогда бы дети не любили ни одной обязательной дисциплины, которой нет в обязательном ВНО. Нельзя подменять любовь принуждением,

– уверяет Хворостяной.

В то же время эксперт добавляет, что важно научить детей различать жанры литературы. Однако это не значит, что им надо зазубривать, что "Семья Кайдаша" – это социально-бытовая повесть, А "Разве ревут волы, когда ясла полны?" – психологический роман.

К слову, в 2022 году продолжит эксперимент с двумя тестами по украинскому языку – выпускники будут выбирать, либо сдавать тест по украинскому языку и литературе, либо отдельно только по языку. Тест по математике также в дальнейшем будет иметь два уровня.

Известно, что ВНО для выпускников в 2021/2022 учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая до 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Также выпускники могут сдать ВНО по дополнительным предметам, но за собственные деньги.