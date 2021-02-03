Выпускники, которые заканчивают обучение в этом году, могут на выбор сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку. Какое тестирование выбрать и на какие специальности нужны результаты ВНО по литературе – читайте в материале.

Источник: 24 канал

1 февраля началась регистрация на ВНО в 2021 году. Продлится она до 5 марта, а эксперты ожидают более 380 тысяч участников.

Важно ВНО-2021: как зарегистрироваться и какие предметы выбрать – главные детали и даты

Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году

ВНО по украинскому языку

В этом году внешнее независимое оценивание по украинскому языку состоит из заданий трех форм:

34 задания с выбором одного правильного ответа и 5 заданий на установление соответствия;

одно задание открытой формы с развернутым письменным ответом.

Задание открытой формы с развернутым ответом оценивается от 0 до 20 баллов. Но если работа не соответствует теме собственного высказывания или короткая (до 100 слов), она будет оценена в 0 баллов.

Изменится ли задание по написанию собственного высказывания? Это для участников ВНО упростится, ведь задача будет содержать инфографики, таблицы и диаграммы, которые облегчат работу выпускников и могут стать опорой. А сама формулировка задания будет уточнена.

Будут ли задания на знание правил нового правописания? В 2021 году таких заданий не будет, они это будут внедрять в течение следующих 5 лет. Однако выпускники могут использовать новое правописание, поскольку его до сих пор не отменили.

На исполнение ВНО по украинскому языку участникам будет отведено 150 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которые может набрать участник ВНО, правильно выполнив все задания, – 74 балла.

Отметим, что результат выполнения всех заданий теста будет засчитываться как ГИА по украинскому языку и при поступлении в вузы, как конкурсный предмет "Украинский язык".

ВНО по украинскому языку и литературе

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоит из заданий трех форм:

24 задания по литературе и 39 – по украинскому языку с выбором ответа и на установление соответствия;

также будут 4 задания по украинскому языку с предоставлением письменного ответа.

ВНО по украинскому языку и литературе продлится 210 минут. Благодаря тестированию выпускник получит сразу три оценки: за ГИА, за ВНО по украинскому языку и за ВНО по украинскому языку и литературе.

Когда будет ВНО по украинскому языку и литературе? Проведение ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе состоится в один тестовый день – 1 июня 2021 года.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

На какие специальности нужна украинская литература

Условиями приема в учреждения высшего образования в 2021 году определено специальности, для поступления на которые необходимо сдавать тест по украинскому языку и литературе. Они перечислены в приказе МОН. В частности, речь идет о специальностях с повышенными требованиями к гуманитарным знаниям.

Перечень специальностей, для поступления на которые необходимы результаты теста ВНО по украинскому языку и литературе:

Образование/педагогика (сюда входят специальности – дошкольное образование, начальное образование, среднее образование (украинский язык и литература, история, география, изобразительное искусство, музыкальное искусство), специальное образование.

(сюда входят специальности – дошкольное образование, начальное образование, среднее образование (украинский язык и литература, история, география, изобразительное искусство, музыкальное искусство), специальное образование. Культуры и искусств (аудиовизуальное искусство и производство, дизайн (по специализациям – графический дизайн, дизайн одежды (обувь), дизайн среды, промышленный дизайн).

(аудиовизуальное искусство и производство, дизайн (по специализациям – графический дизайн, дизайн одежды (обувь), дизайн среды, промышленный дизайн). Культура и искусство (изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация, хореография, музыкальное искусство, сценическое искусство, музееведение, памятниковедение, менеджмент социокультурной деятельности, библиотечное и архивное дело).

(изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация, хореография, музыкальное искусство, сценическое искусство, музееведение, памятниковедение, менеджмент социокультурной деятельности, библиотечное и архивное дело). Гуманитарные науки (религиоведение, история и археология, философия, культурология, филология).

(религиоведение, история и археология, философия, культурология, филология). Социальные и поведенческие науки (экономика, политология, психология, социология).

(экономика, политология, психология, социология). Журналистика.

Управление и администрирование (учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность).

(учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность). Право.

Архитектура и градостроительство.

Социальная работа и социальное обеспечение.

Сфера обслуживания (гостинично-ресторанное дело, туризм).

(гостинично-ресторанное дело, туризм). Публичное управление и администрирование.

Международные отношения, международное право, общественные коммуникации и региональные студии.

Подготовка к ВНО по украинской литературе в 2021 году: просмотрите, какие произведения следует прочитать по программе.