Министерство образования и науки утвердило новые условия приема в учреждения высшего образования. Там говорится, что поступающие могут здавать в 2021 году ВНО по 5 предметам. Но интересно, что тестирование по физике не требуют для поступления ни на одну специальность.

Да, новые правила МОН должны быть утверждены учеными советами учебных заведений до 31 декабря. Их опубликовали на сайте Минобразования.

Интересно Изменения в ВНО в 2021 году: все детали о том, как будет проходить тестирование в следующем году

С этого видно, что в высших заведениях Украины не осталось ни одной специальности, где бы для поступления требовалось ВНО по физике.

Также ВНО по географии являются обязательными предметом для поступления только на специальность "География" и среднее образование, а результаты по химии – на специальность "Химия" и среднее образование.

Добавим, что для большинства специальностей перечень обязательных предметов в следующем году не изменится, но расширятся возможности выбора третьего предмета для поступления.

Например, для поступления на информационные технологии прошлого года третьим предметом были определены физика или иностранный язык, а в 2021 году абитуриент может выбирать среди таких предметов: история Украины, иностранный язык, биология, география, химия или физика.

Интересно, государственная итоговая аттестация в 2021 году будет проводиться в форме ВНО. Школьники должны составлять ГИА по следующим предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык – по выбору учащегося);

один из учебных предметов из списка: история Украины или иностранный язык, биология, география, физика, химия (по выбору учащегося).

Еще одна новация в определенном перечне предметов – это обязательное ВНО по математике для поступления на медицинские специальности. При этом физика, биология или химия (по выбору) будут учитываться для будущих медиков как третий предмет.