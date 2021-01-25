ВНО остается инструментом качественного и непредвзятого поступления, – Шкарлет
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что внешнее независимое оценивание никуда не исчезает, а все манипуляции на эту тему – неблагодарное дело.
Источник: пресслужба МОН
По мнению министра, внешнее независимое оценивание в Украине было, есть и будет основным инструментом качественного и непредвзятого поступления в учреждения высшего образования.
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Сколько людей зарегистрировались на пробное ВНО
По данным Украинского центра оценивания качества образования, количество лиц, завершивших процесс регистрации на пробное ВНО и осуществивших оплату услуги, составляет почти 140 тысяч.
На сегодня выбрано следующие тесты для сдачи пробного ВНО:
- математика – 38 797 (рівня стандарту – 6 953);
- украинский язык и литература – 36 359;
- английский язык – 27 495;
- украинский язык – 11 113;
- история Украины – 8 868;
- биология – 4 461;
- физика – 1 795;
- география –1 780;
- химия – 1 134;
- немецкий язык – 226;
- французский язык – 57;
- испанский язык – 13.
Окончательные цифры будут несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи,
– отмечает Шкарлет.
Как будет проходить регистрация на основную сессию ВНО
Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Сейчас разработано несколько вариантов его проведения:
- в полноформатном режиме;
- как государственную итоговую аттестацию в форме ВНО;
- как ГИА в учебных заведениях.
Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине. Окончательное решение будет принято в марте на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций,
– рассказывает Шкарлет.
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