Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что внешнее независимое оценивание никуда не исчезает, а все манипуляции на эту тему – неблагодарное дело.

Источник: пресслужба МОН

По мнению министра, внешнее независимое оценивание в Украине было, есть и будет основным инструментом качественного и непредвзятого поступления в учреждения высшего образования.

Интересно 100 тысяч гривен за ВНО: когда в Украине введут премии и как ее получить

Сколько людей зарегистрировались на пробное ВНО

По данным Украинского центра оценивания качества образования, количество лиц, завершивших процесс регистрации на пробное ВНО и осуществивших оплату услуги, составляет почти 140 тысяч.

На сегодня выбрано следующие тесты для сдачи пробного ВНО:

математика – 38 797 (рівня стандарту – 6 953);

украинский язык и литература – 36 359;

английский язык – 27 495;

украинский язык – 11 113;

история Украины – 8 868;

биология – 4 461;

физика – 1 795;

география –1 780;

химия – 1 134;

немецкий язык – 226;

французский язык – 57;

испанский язык – 13.

Окончательные цифры будут несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи,

– отмечает Шкарлет.

Справка. Пробное ВНО состоится 10 апреля. Каждый пользователь сможет сдать тест из одного учебного предмета и пройти тестирование дома, загрузив свои ответы в специальный онлайн-сервис.

Как будет проходить регистрация на основную сессию ВНО

Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Сейчас разработано несколько вариантов его проведения:

в полноформатном режиме;

как государственную итоговую аттестацию в форме ВНО;

как ГИА в учебных заведениях.

Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине. Окончательное решение будет принято в марте на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций,

– рассказывает Шкарлет.

Интересно Могут ли ввести ВНО для девятиклассников в 2021 году: интересные детали