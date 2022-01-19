ВНО, общежитие и питание в школе: на что подростки смогут потратить "ковидную" тысячу

В Украине расширяют программу "єПідтримка" для несовершеннолетних граждан. Так, дети в возрасте 14 – 17 лет, которые получили полный курс вакцинации от коронавируса, смогут получить "ковидную" тысячу гривен. На что их предлагают потратить подросткам – читайте в статье.

На очередном заседании правительства предложили, чтобы эти средства подростки могли потратить на проживание в общежитии, ВНО, приобретение школьной канцелярии.

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Заместитель министра экономики Тарас Качка внес предложение расширить программу "єПідтримка" для подростков, которые привьются против COVID-19.

В 10-дневный срок Министерство экономики совместно с Минцифры и Минобразования должны подготовить проект постановления, в котором будет четко определен перечень доступных для оплаты "ковидной" тысячей услуг.

В частности, подростки смогут приобрести услуги в сфере образования или оплатить:

питание в учебных заведениях,

проживание в общежитиях,

прохождение дополнительных предметов по ВНО-2022,

купить книги и периодические издания,

купить школьные принадлежности и канцелярские изделия и т.д.

Кроме того, прорабатывается решение о расширении "єПідтримки" для детей в возрасте 12 – 14 лет.

Выплаты по 1000 гривен за вакцинацию двумя дозами против COVID-19 украинцам начали выдавать еще в декабре 2021 года, но они пока недоступны для подростков.

Добавим, что раньше предлагали, чтобы вакцинированные школьники могли потратить "ковидную" 1000 гривен на внешкольное образование.