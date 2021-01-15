В Украине продолжается дискуссия о введении нового теста ВНО по украинскому языку. Однако в УЦОКО заявили, что не функция внешнего независимого оценивания – заставлять кого-то учиться или читать художественную литературу.

Главная функция ВНО – рейтинговать по итогам тестирований участников для того, чтобы лучшие могли продолжить получение качественного образования на следующих уровнях. А функцию оценки, которая непосредственно влияла на обучение в школах, должен выполнять ГИА. Об этом сказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко изданию Osvita.ua.

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Она ответила на размышления языкового омбудсмена Тараса Креминя относительно тестов ВНО по украинскому языку. В частности, он просит сделать обязательным комплексное ВНО по украинскому языку и литературе.

Вакуленко сказала, что команда УЦОКО понимает значение украинской литературы для становления молодого поколения украинцев, поэтому они постоянно подчеркивают важность изучения литературы в школе и на том, что без овладения содержанием этого предмета не стоит надеяться на высокие результаты на ВНО по языку.

Позиция по важности работы учащихся с художественными текстами отчетливо отразились в новом тесте по украинскому языку. В нем представлен целый спектр задач, соответствующих современным подходам к оценке читательской грамотности,

– заявила експертка.

Вакуленко добавила, что задания ВНО по украинскому языку на чтение не имеют целью проверить знания случайных литературных фактов или каких-то отдельных деталей произведений.

"Они направлены на осмысленную работу с незнакомым текстом, а успешное выполнение их позволяет увидеть, насколько хорошо в течение обучения в школе дети сформировали навыки на уроках литературы", – подчеркивает заместитель директора УЦОКО.

Эксперт отметила, что во внешних экзаменах по литературе некоторых зарубежных странах также нет задач для воспроизведения содержания литературных произведений. Зато есть задания на работу с незнакомыми текстами, сравнения различных текстов и т.п.

Вакуленко вспомнила результаты международного исследования PISA-2018, в которых показали проблемы и с читательской, и с математической, и с естественно-научной грамотностью украинцев.

Лишь 74,1% украинских 15-летних подростков достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, 64,0% – математической, 73,6% – естественнонаучной,

– добавила она.

Что известно о ВНО в 2021 году

Регистрация для участия в основной сессии ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Непосредственно основная сессия ВНО в Украине пройдет с 21 мая по 5 июня.

В 2021 году выпускники смогут сдавать ВНО максимум по пяти предметам, а не по четырех, как это было раньше.

Также с этого года необязательно сдавать ВНО по украинской литературе. Впервые в 2021 году абитуриент сможет выбрать внешнее независимое оценивание, которое он хочет пройти, – только по украинскому языку или по украинскому языку и литературе.

К тому же, математика впервые станет обязательным предметом для выпускников школ для получения аттестата.

Все детали и изменения в ВНО в 2021 году – читайте в материале.