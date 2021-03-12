Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что ученики 11 класса будут сдавать ВНО во время учебы в мае. И поэтому другие школьники должны будут пропустить уроки, ведь большинство школ закрываются, чтобы обустроить там пункты тестирования.

По словам заместителя КГГА, Министерство образования и науки издало приказ, согласно которому основные сессии ВНО должны начаться с 21 мая – за неделю до завершения учебного года в школах.

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И поскольку прохождение ВНО предусматривает определенные ограничения, в частности не должно быть никаких посторонних лиц в помещениях школы во время тестирования, то это означает, что другие ученики будут вынуждены пропустить обучение.

280 тысяч учащихся 1 – 10 классов должны уступить место одиннадцатиклассникам во время прохождения ВНО 21 мая (химия), 24 мая (испанский, немецкий и французский языки), 25 мая (английский язык) и 28 мая (математика),

– заявил Мондриевский.

По его словам, если для старших классов еще возможно организовать дистанционное обучение на эти даты, то для учеников младшей школы такой формат – неэффективен.

Мондриевский добавляет, что кроме того, родителям, чьи дети учатся в 1 – 4 классах, придется также оставаться дома и как-то организовывать учебный процесс.

Комфортная сдача ВНО для одних учеников, не должна быть причиной дискомфорта для других школьников. Надеемся, что на уровне страны примут взвешенное и удобное решение для всех участников образовательного процесса,

– подытожил он.



Отметим, что основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии).



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

К слову, в Украине могут перенести ВНО по математике. А все потому, что оно назначено на 28 мая, но обычно в этот день школы проводят праздник последнего звонка.

Поэтому Департамент образования и науки КГГА просит МОН перенести тестирование по математике на 27 мая. Но, по мнению образовательного омбудсмена, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО.